Война в Украине будет продолжаться, пока одна из сторон не выдохнется — президент Литвы

Науседа заявил, что война будет продолжаться, пока одна из стран не достигнет точки, когда больше не сможет вести боевые действия

Гитанас Науседа (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что война России против Украины будет позиционной и изнурительной. Такое мнение он выразил в комментарии порталу Delfi.

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По его словам, партнеры надеялись, что наступление Сил обороны изменит характер войны.

"Сейчас она вновь станет позиционной, изнурительной. Тогда будут подсчитываться потери обеих сторон и, в конце концов, будут ждать, пока одна из стран не достигнет той точки, когда больше не сможет продолжать войну", — сказал Науседа.

Он отметил, что Россия попытается перехватить инициативу на фронте. Политик также не согласился с утверждением, что прорыв фронта будет означать поражение Украины.

"Россия, конечно, может мобилизовать ресурсы, не учитывая мнение собственного народа. Возможности других государств более ограничены. Еще раз повторяю – речь не идет о поражении Украины, речь идет о сценарии войны, который невыгоден для Украины", — резюмировал литовский лидер.

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