Війна в Україні продовжуватиметься, доки одна зі сторін не видихнеться — президент Литви

Науседа заявив, що війна продовжуватиметься, доки одна з країн не досягне точки, коли більше не зможе вести бойові дії

Гітанас Науседа (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що війна Росії проти України буде позиційною та виснажливою. Таку думку він висловив у коментарі порталу Delfi.

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За його словами, партнери сподівалися, що наступ Сил оборони змінить характер війни.

"Зараз вона знову стане позиційною, виснажливою. Тоді підраховуватимуться втрати обох сторін і, зрештою, чекатимуть, доки одна з країн не досягне тієї точки, коли більше не зможе продовжувати війну", — сказав Науседа.

Він зазначив, що Росія намагатиметься перехопити ініціативу на фронті. Політик також не погодився із твердженням, що прорив фронту означатиме поразку України.

"Росія, звичайно, може мобілізувати ресурси, не враховуючи думку власного народу. Можливості інших держав більш обмежені. Ще раз повторюю – не йдеться про поразку України, йдеться про сценарій війни, який невигідний для України", — резюмував литовський лідер.

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