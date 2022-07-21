Война в Украине остается битвой на истощение и затяжным конфликтом — Милли
Война России против Украины остается битвой на истощение и затяжным конфликтом, где главную роль играет дальнобойная артиллерия. Об этом на брифинге после встречи в формате Рамштайн сказал председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.
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По его словам, текущая фаза войны продолжает оставаться битвой на истощение, осуществляемой дальнобойными системами.
Он отметил, что в ближайшее время россияне, скорее всего, продолжат использовать массированные артиллерийские обстрелы для достижения ограниченных успехов на Донбассе.
Милли подчеркнул, что незначительные успехи РФ на востоке Украины были достигнуты ценой невероятных потерь в личном составе и технике.
"Эта борьба, скорее всего, останется затяжным конфликтом. Наша дискуссия в контактной группе была сосредоточена на том, чтобы помочь украинцам выдержать долгую борьбу: как мы можем лучше вооружить и обучить их, чтобы они могли продолжать защищать свою страну и изнурять российскую военную машину", — сказал генерал.
- 20 июля на встрече Рамштайн Украине пообещали новую военную помощь, в частности дополнительные четыре ракетные системы HIMARS, системы ПВО NASAMS, артиллерию и боеприпасы.
- Милли заявил, что россиянам не удалось уничтожить ни одной ракетной установки HIMARS.
- По итогам встречи в формате Рамштайн глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что 12 HIMARS прибудут в Украину в ближайшее время. Он также пообещал больше боеприпасов и артиллерии.
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