Война в Украине остается битвой на истощение и затяжным конфликтом — Милли

Война России против Украины остается битвой на истощение и затяжным конфликтом, где главную роль играет дальнобойная артиллерия. Об этом на брифинге после встречи в формате Рамштайн сказал председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

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По его словам, текущая фаза войны продолжает оставаться битвой на истощение, осуществляемой дальнобойными системами.

Он отметил, что в ближайшее время россияне, скорее всего, продолжат использовать массированные артиллерийские обстрелы для достижения ограниченных успехов на Донбассе.

Милли подчеркнул, что незначительные успехи РФ на востоке Украины были достигнуты ценой невероятных потерь в личном составе и технике.

"Эта борьба, скорее всего, останется затяжным конфликтом. Наша дискуссия в контактной группе была сосредоточена на том, чтобы помочь украинцам выдержать долгую борьбу: как мы можем лучше вооружить и обучить их, чтобы они могли продолжать защищать свою страну и изнурять российскую военную машину", — сказал генерал.

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Дмитрий Гриниченко

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