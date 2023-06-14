"Воюет лучше Шойгу и Герасимова". Залужного хвалят даже террористы группы Вагнера — BBC
14.06.2023, 10:44
Валерий Залужный (Фото: ВСУ)
Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного хвалят даже командиры террористической группы Вагнера. Об этом сказано в материале BBC News Украина о военачальнике.
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Один из командиров террористов Вагнера, который находится под Бахмутом, в разговоре с российским филиалом BBC похвалил военный талант украинского главкома.
"Пока наше Минобороны медальки себе в Сирии вешало, х...лы построили себе армию. Залужный сражается, конечно, лучше, чем Герасимов и Шойгу, хотя это и не сложно", — заявил террорист.
Россия в течение мая разгоняла фейки, что с Залужным вроде бы "что-то случилось": то он якобы "в тюрьме", то якобы "на Кипре", то якобы "убит", то якобы "тяжелораненый".
- Минобороны опровергало российскую дезинформацию, но пропагандисты страны-агрессора не унимались.
- 25 мая полковник ВСУ Штефан опубликовал первое видео с главкомом.
- Залужный с улыбкой передал еще один привет. Новое видео с главкомом ВСУ.
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