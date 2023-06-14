"Воює краще за Шойгу і Герасимова". Залужного хвалять навіть терористи групи Вагнера — BBC
Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного хвалять навіть командири терористичної групи Вагнера. Про це сказано в матеріалі ВВС News Україна про воєначальника.
Один із командирів терористів Вагнера, який перебуває під Бахмутом, у розмові з російською філією ВВС похвалив військовий талант українського головкома.
"Поки наше Міноборони медальки собі в Сирії вішало, х...ли побудували собі армію. Залужний б'ється, звичайно, краще, ніж Герасимов і Шойгу, хоча це й не складно", — заявив терорист.
Росія протягом травня розганяла фейки, що із Залужним начебто "щось трапилося": то він нібито "в тюрмі", то нібито "на Кіпрі", то нібито "вбитий", то нібито "тяжко поранений".
- Міноборони спростовувало російську дезінформацію, але пропагандисти країни-агресора не вгамовувалися.
- 25 травня полковник ЗСУ Штефан опублікував перше відео із головкомом.
- Залужний з посмішкою передав ще один привіт. Нове відео з головкомом ЗСУ.
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