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"Воює краще за Шойгу і Герасимова". Залужного хвалять навіть терористи групи Вагнера — BBC

Этот материал также доступен на русском
14.06.2023, 10:44
Валерій Залужний (Фото: ЗСУ)

Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного хвалять навіть командири терористичної групи Вагнера. Про це сказано в матеріалі ВВС News Україна про воєначальника.

Один із командирів терористів Вагнера, який перебуває під Бахмутом, у розмові з російською філією ВВС похвалив військовий талант українського головкома.

"Поки наше Міноборони медальки собі в Сирії вішало, х...ли побудували собі армію. Залужний б'ється, звичайно, краще, ніж Герасимов і Шойгу, хоча це й не складно", — заявив терорист.

Росія протягом травня розганяла фейки, що із Залужним начебто "щось трапилося": то він нібито "в тюрмі", то нібито "на Кіпрі", то нібито "вбитий", то нібито "тяжко поранений".

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Дмитро Гриниченко
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