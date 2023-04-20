Воздушные силы: Над Киевом, скорее всего, был метеор. Вспышка была видна даже в Беларуси
20.04.2023, 09:49
Вспышка в Киеве (Фото: скриншот с видео)
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что вспышка, которую жители Киева видели вечером 19 апреля, скорее всего, была связана с падением метеора. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, скорее всего, если говорить на научном языке, в столице можно было наблюдать метеор, который вошел в атмосферу.
Он отметил, что сигнал воздушной тревоги объявлялся из-за внештатной ситуации.
"У нас война, мы увидели объект в небе и объявили тревогу", — сказал Игнат.
Военный подчеркнул, что вспышка была видна даже из Беларуси, а поэтому он не может сказать, возможно ли будет найти остатки объекта.
"Возможно, что это тело вообще сгорело в атмосфере", — резюмировал он.
Ранее в Главном центре специального контроля Государственного космического агентства прокомментировали вспышку в Киеве вечером 19 апреля, назвав ее "высокоэнергетическим акустическим происшествием".
- Вечером 19 апреля в Киеве была видна яркая вспышка, местные власти говорили о воздушном объекте в регионе.
- В Киевской городской военной администрации позднее сообщили, что, по предварительной информации, вспышка стала результатом "падения космического спутника NASA". Чтобы избежать жертв от падения обломков, была объявлена воздушная тревога.
- В Воздушных силах подтвердили, что вспышка над Киевом связана с падением объекта из космоса.
Читайте также: Украинцы мгновенно отреагировали на "НЛО" в Киеве. Соцсети завалены мемами: подборка
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии