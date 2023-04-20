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Воздушные силы: Над Киевом, скорее всего, был метеор. Вспышка была видна даже в Беларуси

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2023, 09:49
Воздушные силы: Над Киевом, скорее всего, был метеор. Вспышка была видна даже в Беларуси - Фото
Вспышка в Киеве (Фото: скриншот с видео)

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что вспышка, которую жители Киева видели вечером 19 апреля, скорее всего, была связана с падением метеора. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, скорее всего, если говорить на научном языке, в столице можно было наблюдать метеор, который вошел в атмосферу. 
Он отметил, что сигнал воздушной тревоги объявлялся из-за внештатной ситуации.
"У нас война, мы увидели объект в небе и объявили тревогу", — сказал Игнат.
Военный подчеркнул, что вспышка была видна даже из Беларуси, а поэтому он не может сказать, возможно ли будет найти остатки объекта. 

"Возможно, что это тело вообще сгорело в атмосфере", — резюмировал он.

Ранее в Главном центре специального контроля Государственного космического агентства прокомментировали вспышку в Киеве вечером 19 апреля, назвав ее "высокоэнергетическим акустическим происшествием".

Читайте также: Украинцы мгновенно отреагировали на "НЛО" в Киеве. Соцсети завалены мемами: подборка

Дмитро Гриниченко
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киев космос воздушные силы метеор Юрий Игнат
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