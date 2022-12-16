Воздушные силы необходимо переоснастить современными ЗРК трех классов – генерал Забродский

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины необходимо переоснастить современными зенитно-ракетными комплексами трех классов – малой, средней дальности и дальнего действия более 100 км. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки генерал-лейтенант Михаил Забродский в статье для Укринформ.

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"Впереди совместная с партнерами системная работа по переоснащению Воздушных сил ВС Украины зенитными ракетными комплексами", – отметил генерал-лейтенант.

По мнению Забродского, существует потребность в оснащении Воздушных сил ЗРК трех классов по дальности поражения воздушных целей: малой дальности – до 40 км; средней дальности – до 100 км; дальнего действия – более 100 км.

Генерал отметил, что соответствующая работа уже начата.

В частности, системы IRIS-T SL, MIM-23 Hawk и NASAMS 2 в текущих комплектациях являются типичными представителями класса ЗРК малой дальности взамен советских Бук-М1.

Следующими, по мнению Забродского, надо менять ЗРК С-300 – системы средней дальности.

В ближайшей перспективе это может быть французский SAMP/T с заявленной дальностью поражения до 100 км и перехватом баллистических целей, или израильский Барак-8 с заявленной дальностью до 90 км, а также американский MIM-104 Patriot в модернизации PAC-3.

В дальнейшем, как ЗРК дальнего действия возможно использование, например, американского THAAD, отметил генерал.

Забродский считает, что указанные ЗРК средней дальности и дальнего действия позволят восполнить пробелы в возможностях украинской ПВО по борьбе с баллистическими целями.

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Наталія Медведєва

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