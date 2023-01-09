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Воздушные силы о панике в Telegram из-за А-50: Ничего неординарного, летает с первых дней

Цей матеріал також доступний українською
09.01.2023, 17:08
Воздушные силы о панике в Telegram из-за А-50: Ничего неординарного, летает с первых дней - Фото
Самолет ДРЛО А-50У (Фото - ресурс оккупантов)

Украинцам не стоит паниковать из-за сообщений о российском самолете дальнего радиолокационного обнаружения А-50 – эти самолеты используются оккупантами с первых дней войны, и ничего неординарного в этом нет. Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

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Комментируя распространяемую рядом Telegram-каналов информацию о взлете в Беларуси носителей "Кинжалов" или приземлении на территории страны российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения, Игнат подчеркнул, что "с этим самолетом все носятся уже во всех Telegram-каналах", но враг может наносить ракетные удары в любое время – "когда спланировал, тогда и будет".

"Этот самолет у них далеко не один – и на севере нашего государства, и в акватории Черного и Азовского морей они постоянно осуществляют радиолокационную разведку, поднимаются высоко вверх и сканируют территорию Украины, следят за воздушной обстановкой. Один из вариантов – [следить] за нашими самолетами, которые взлетают наносить удары", – сказал Игнат.

Он подчеркнул, что российские самолеты А-50 и Ил-22 "постоянно взлетают", выполняют свои задания, и "в этом нет ничего неординарного".

"Он работал с первых дней войны и всегда работает. Воздушные силы знают, что происходит. Особенно переживать, когда взлетает А-50, не нужно. Больше нужно реагировать на сигналы воздушной тревоги", – сказал Игнат.

  • В середине декабря в Генштабе ВСУ сообщили, что в Беларусь прилетели носители ракет "Кинжал" МиГ-31К и самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. 
  • 3 января в Беларуси приземлился российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. В предыдущий раз этот борт прилетал в Беларусь 24 февраля 2022 года.
Оксана Житнюк
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война беларусь воздушные силы Юрий Игнат а-50
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