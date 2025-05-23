Воздушные силы ударили по передовому командному пункту россиян в Бахмуте

Удар снижает способность оккупантов планировать и проводить операции на Покровском направлении

Российский захватчик (Фото: ресурс оккупантов)

На днях Силы обороны нанесли удар по передовому командному пункту российских захватчиков во временно оккупированном Бахмуте Донецкой области. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

21 мая Воздушные силы ВСУ успешно нанесли удар по передовому командному пункту 3-го армейского корпуса Вооруженных сил РФ. В результате атаки было существенно повреждено здание, где размещался враг.

В Генштабе отметили, что этот удар серьезно снижает способность оккупантов планировать и проводить операции на Покровском направлении, одном из самых напряженных участков фронта.