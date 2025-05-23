Повітряні сили вдарили по передовому командному пункту росіян у Бахмуті

Удар знижує здатність окупантів планувати та проводити операції на Покровському напрямку

Російський загарбник (Фото: ресурс окупантів)

Днями Сили оборони завдали удару по передовому командному пункту російських загарбників у тимчасово окупованому Бахмуті Донецької області. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

21 травня Повітряні сили ЗСУ успішно завдали удару по передовому командному пункту 3 армійського корпусу Збройних сил РФ. Внаслідок атаки була суттєво пошкоджена споруда, де розміщувався ворог.

У Генштабі зазначили, що цей удар серйозно знижує здатність окупантів планувати та проводити операції на Покровському напрямку, одній із найбільш напружених ділянок фронту.