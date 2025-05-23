Повітряні сили вдарили по передовому командному пункту росіян у Бахмуті
Днями Сили оборони завдали удару по передовому командному пункту російських загарбників у тимчасово окупованому Бахмуті Донецької області. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.
21 травня Повітряні сили ЗСУ успішно завдали удару по передовому командному пункту 3 армійського корпусу Збройних сил РФ. Внаслідок атаки була суттєво пошкоджена споруда, де розміщувався ворог.
У Генштабі зазначили, що цей удар серйозно знижує здатність окупантів планувати та проводити операції на Покровському напрямку, одній із найбільш напружених ділянок фронту.
- 9 квітня 2025 року пілоти ЗСУ знищили командний пункт росіян у Херсонській області, вбито десятки окупантів.
- 21 квітня повідомлялося, що ЗСУ вдарили по місцю в районі села Тьоткіно Курської області, звідки росіяни запускали ударні дрони по Україні.