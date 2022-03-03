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"Враг хочет уничтожить Харьков". Терехов просит жителей города оставаться в метро

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2022, 22:29

Мэр Харькова Игорь Терехов просит жителей города оставаться в убежищах в метро. Об этом он написал на своем Тelegram-канале.

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"Враг хочет уничтожить наш город, прошу вас быть в убежищах и метро. Как бы ни было тяжело сейчас, я уверен, что мы победим", – отметил Терехов.

Ранее сегодня Терехов спускался в укрытие на станции метро Холодная гора: просил харьковчан "продержаться до победы". "От нас с вами никто такого не ожидал. Сегодня все – герои, каждый – на своем месте", – сказал мэр.

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Валерия Кондратова
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