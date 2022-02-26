Враг не достиг поставленной цели и слабеет. Украинцы крепнут – Главнокомандующий ВСУ

Заканчиваются вторые сутки, когда украинские воины героически обороняют страну. Тем временем, враг слабеет, написал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Противник не достиг поставленных ранее стратегических целей, а его силы слабеют, пишет главнокомандующий.

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"Мы же с каждым часом крепнем! План действий прост: видишь, можешь – уничтожай! Не можешь – передай нам место нахождения врага!", – написал он.

Залужный поблагодарил украинских бойцов ПВО.

"Наши силы противовоздушной обороны демонстрируют настоящее военное мастерство, уничтожая современные самолеты и вертолеты противника, сбивая в небе крылатые ракеты. Это сотни спасенных жизней!", – пишет Залужный.

А также – Сухопутным войскам, ССО, ДШВ, Воздушным силам, ВМС, ГПСУ, Нацгвардии, Нацполиции, СБУ, разведке, ТРО, ГСЧС за то, что вгрызлись в нашу землю и превратили ее в ад для захватчика.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что эта ночь, особенно под утро, будет сложной. Российские войска подошли вплотную к столице.

Днем Кличко сообщил, что Киев вступил в фазу обороны, горожан призывают не покидать помещений или укрытий.

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Катерина Амеліна

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