Враг не достиг поставленной цели и слабеет. Украинцы крепнут – Главнокомандующий ВСУ
Заканчиваются вторые сутки, когда украинские воины героически обороняют страну. Тем временем, враг слабеет, написал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Противник не достиг поставленных ранее стратегических целей, а его силы слабеют, пишет главнокомандующий.
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"Мы же с каждым часом крепнем! План действий прост: видишь, можешь – уничтожай! Не можешь – передай нам место нахождения врага!", – написал он.
Залужный поблагодарил украинских бойцов ПВО.
"Наши силы противовоздушной обороны демонстрируют настоящее военное мастерство, уничтожая современные самолеты и вертолеты противника, сбивая в небе крылатые ракеты. Это сотни спасенных жизней!", – пишет Залужный.
А также – Сухопутным войскам, ССО, ДШВ, Воздушным силам, ВМС, ГПСУ, Нацгвардии, Нацполиции, СБУ, разведке, ТРО, ГСЧС за то, что вгрызлись в нашу землю и превратили ее в ад для захватчика.
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