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Враг пытается сломить Харьков. Украинская армия активно атакует – Арестович

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2022, 14:44
Враг пытается сломить Харьков. Украинская армия активно атакует – Арестович - Фото
Алексей Арестович (Скриншот видео 4 канала/YouTube).jpg

Россия решила психологически сломить Харьков, но Вооруженные силы Украины и Силы территориальной обороны активно атакуют и отбивают захватчиков. Об этом на брифинге сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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"Харьков. Противник работает по городу, причем не избирательно, тяжелыми реактивными системами залпового огня, авиацией. Я так понимаю, поставлена задача – психологически сломить Харьков и совершать террор", – сказал он.

По словам Арестовича, российские войска несут "неслыханные потери". По некоторым данным, вчера над Харьковом были сбиты несколько самолетов противника, данные уточняются.

"Харьков сегодня – это Сталинград XXI века. Как и вся Украина", – добавил Арестович.

  • Сегодня российские войска снова ударили ракетой по центру Харькова в районе горсовета. Бомба в здание мэрии не попала. От силы взрыва в здании горсовета повыбивало окна, повреждены соседние офисные здания. Утром российские ракеты выпустили по зданиям в районе полиции и СБУ.
  • Вчера российские оккупанты ударили ракетой по площади Свободы в Харькове рядом с облгосадминистрацией.

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Валерия Кондратова
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Харьков война с россией Алексей Арестович
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