Враг пытается сломить Харьков. Украинская армия активно атакует – Арестович

Россия решила психологически сломить Харьков, но Вооруженные силы Украины и Силы территориальной обороны активно атакуют и отбивают захватчиков. Об этом на брифинге сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Харьков. Противник работает по городу, причем не избирательно, тяжелыми реактивными системами залпового огня, авиацией. Я так понимаю, поставлена задача – психологически сломить Харьков и совершать террор", – сказал он.

По словам Арестовича, российские войска несут "неслыханные потери". По некоторым данным, вчера над Харьковом были сбиты несколько самолетов противника, данные уточняются.

"Харьков сегодня – это Сталинград XXI века. Как и вся Украина", – добавил Арестович.

Сегодня российские войска снова ударили ракетой по центру Харькова в районе горсовета. Бомба в здание мэрии не попала. От силы взрыва в здании горсовета повыбивало окна, повреждены соседние офисные здания. Утром российские ракеты выпустили по зданиям в районе полиции и СБУ.

Вчера российские оккупанты ударили ракетой по площади Свободы в Харькове рядом с облгосадминистрацией.

Читайте также: Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости – хроника

Валерия Кондратова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.