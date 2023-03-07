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Врагов не прощаем, Бог простит. ГУР показано, как его бойцы уничтожают оккупантов – видео

Цей матеріал також доступний українською
07.03.2023, 09:41
Врагов не прощаем, Бог простит. ГУР показано, как его бойцы уничтожают оккупантов – видео - Фото
Скриншот с видео

Главное управление разведки Минобороны показало, как его бойцы уничтожают российских оккупантов. Соответствующее видео опубликовано в YouTube-канале ГУР.

"Воины ГУР МО Украины не прощают врага. Бог простит. Наша задача — регулярно устраивать их встречи, с чем мы отлично справляемся. Посмотрите сами!" – прокомментировали видео в Telegram-канале ГУР.

  • 5 марта разведка спецподразделения KRAKEN показала, как уничтожила с помощью дронов-камикадзе автономную башню наблюдения "Гренадер" в Брянской области РФ.

Читайте также: Оккупант говорит о слухах от вагнеровцев, что россиян должны были вывести из Украины в феврале – перехват

Вадим Ребрина
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