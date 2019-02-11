Подозрение Мангеру по делу Гандзюк: в ГПУ рассказали подробности

Владислав Мангер (фото - скриншот видео)

Заместитель генпрокурора Юрий Столярчук сегодня, 11 февраля, лично вручил подозрение главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру в организации убийства местной общественной активистки Екатерины Гандзюк. Об этом пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко сообщил у себя в Facebook.

Он уточнил, что Мангера подозревают в организации умышленного противоправного причинения смерти другому человеку из корыстных побуждений, по заказу, с особой жестокостью, по предварительному сговору группой лиц - "то есть в совершении преступления , предусмотренного ч. 3 ст. 27, п. 4/п. 6/п. 11/п. 12/ч. 2 ст. 115 УК".

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Для этого в Херсон выехала группа процессуальных руководителей ГПУ и следователей СБУ.

Подозрение вручено по месту жительства Мангера.

ГПУ будет принимать меры для доставки подозреваемого в Печерский райсуд Киева для избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Мангеру объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк. Он предоставил фото документа.

31 июля 2018 года неизвестный плеснул серной кислотой в лицо советнице мэра Херсона Екатерине Гандзюк. 4 ноября она умерла. Полиция переквалифицировала уголовное производство в умышленное убийство. 5 ноября ГПУ объединила два уголовных дела по умышленному убийству Гандзюк в одно: его ведет СБУ.

В конце года Луценко заявил, что следствию известен заказчик, и что его имя будет названо, когда соберут достаточно доказательств.

Родные и друзья Гандзюк заявили, что главный подозреваемый в организации убийства Алексей Левин (по данным СМИ, является криминальным авторитетом по кличке "Москал", - ред.) якобы сотрудничал с главой облсовета Владиславом Мангером. Помимо него они считают подозреваемыми главу Херсонской ОГА Андрея Гордеева и его зама Евгения Рищука.