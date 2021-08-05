Вряд ли мы построим коммунизм в Украине, но можно брать пример с Китая – Корниенко
Речь об изменении государственной идеологии в Украине вообще не идет, однако власти могут брать пример с принципов управления и планирования в Китае. Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил глава партии Слуга народа Александр Корниенко.
Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте
Корниенко считает, что меритократия в Китае развита "достаточно неплохо". В пример он ставит министра здравоохранения Виктора Ляшко и министра инфраструктуры Александра Кубракова.
"Да, у нас эти процессы не будут быстрыми, потому что мы сделали достаточно серьезное обновление элит, поэтому надо время, чтобы все заработало. Но уже и сегодня есть примеры у нас внутри, когда те же Ляшко и Кубраков проявили себя и за год получили повышение, возглавив министерства", – говорит депутат.
"Понятно, что вряд ли мы построим в Украине коммунизм. Уже пробовали – не получилось. Об изменении идеологии вообще речь не идет. Но можно смотреть на управленческие принципы или планирование в Китае", – считает Корниенко.
Несмотря на это, глава партии говорит, что "негатив есть в каждом режиме".
- 26 июня сообщалось, что Украина поддалась на шантаж Китая поставками вакцин от коронавируса. В КНР отрицали шантаж.
- 6 июля Украина подписала соглашение о льготных китайских кредитах в инфраструктурные проекты.
- 12 июля лидеры Слуги народа Давид Арахамия и Александр Корниенко расхвалили Коммунистическую партию Китая в эфире китайского канала CCTV 13.
- Позже Арахамия заявил, что Китай – торговый партнер Украины номер один, поэтому с ним важно "выровнять" отношения.
Комментарии