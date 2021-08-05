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Вряд ли мы построим коммунизм в Украине, но можно брать пример с Китая – Корниенко

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2021, 13:46
Вряд ли мы построим коммунизм в Украине, но можно брать пример с Китая – Корниенко - Фото
Александр Корниенко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Речь об изменении государственной идеологии в Украине вообще не идет, однако власти могут брать пример с принципов управления и планирования в Китае. Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил глава партии Слуга народа Александр Корниенко.

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Корниенко считает, что меритократия в Китае развита "достаточно неплохо". В пример он ставит министра здравоохранения Виктора Ляшко и министра инфраструктуры Александра Кубракова.

"Да, у нас эти процессы не будут быстрыми, потому что мы сделали достаточно серьезное обновление элит, поэтому надо время, чтобы все заработало. Но уже и сегодня есть примеры у нас внутри, когда те же Ляшко и Кубраков проявили себя и за год получили повышение, возглавив министерства", – говорит депутат.

СПРАВКА. Меритократия — принцип управления, по которому руководящие посты должны занимать наиболее способные люди, независимо от их социального происхождения и финансового достатка.

"Понятно, что вряд ли мы построим в Украине коммунизм. Уже пробовали – не получилось. Об изменении идеологии вообще речь не идет. Но можно смотреть на управленческие принципы или планирование в Китае", – считает Корниенко.

Несмотря на это, глава партии говорит, что "негатив есть в каждом режиме".

Станислав Стороженко
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Слуга народа Виктор Ляшко Китай КНР коммунизм александр кубраков Александр Корниенко меритократия
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