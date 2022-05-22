"Все пропили". Россия не может восстановить аэродром в Приднестровье – глава Одесской ОВА
Глава Одесской обладминистрации Максим Марченко заявил, что Россия не может восстановить аэродром в Приднестровье, потому что местный контингент разворовал необходимую технику и аппаратуру. Об этом говорится в Telegram Марченко.
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"По имеющейся информации, в Приднестровье российский контингент получил задачу восстановить военный аэродром и технику в Тирасполе. Но, кажется, за многие годы пребывания в Приднестровье все, что сделали российские войска, – это пропили остатки военной техники и аппаратуры. Поэтому оказалось, что восстанавливать там нечего и нечем. При этом по документам все запасные части должны быть в наличии. Поэтому очередные потуги россиян заострить обстановку в регионе были разрушены из-за коррупции и халатности местных начальников", – рассказал он.
Генштаб ВСУ с начала апреля не исключает наступления РФ из Приднестровья. Оккупанты начали готовить там аэродром и пытались вербовать наемников. 22 апреля в РФ заявили, что хотят захватить весь Юг Украины и выйти на Приднестровье.
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