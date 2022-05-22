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"Все пропили". Россия не может восстановить аэродром в Приднестровье – глава Одесской ОВА

Цей матеріал також доступний українською
22.05.2022, 18:32
Фото: Википедия

Глава Одесской обладминистрации Максим Марченко заявил, что Россия не может восстановить аэродром в Приднестровье, потому что местный контингент разворовал необходимую технику и аппаратуру. Об этом говорится в Telegram Марченко.

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"По имеющейся информации, в Приднестровье российский контингент получил задачу восстановить военный аэродром и технику в Тирасполе. Но, кажется, за многие годы пребывания в Приднестровье все, что сделали российские войска, – это пропили остатки военной техники и аппаратуры. Поэтому оказалось, что восстанавливать там нечего и нечем. При этом по документам все запасные части должны  быть в наличии. Поэтому очередные потуги россиян заострить обстановку в регионе были разрушены из-за коррупции и халатности местных начальников", – рассказал он.

Генштаб ВСУ с начала апреля  не исключает наступления РФ из Приднестровья. Оккупанты начали готовить там аэродром и пытались вербовать наемников. 22 апреля в РФ заявили, что хотят захватить весь Юг Украины и выйти на Приднестровье.

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СПРАВКА. Молдова потеряла контроль над Приднестровьем после вооруженного конфликта 1992-го, якобы возникшего "из-за опасений" пророссийской части населения, что Молдова войдет в состав Румынии. Туда введены оккупационные войска РФ. В 2006 году ПМР провела никем не признанный "референдум" о вступлении в РФ, но Москва не взяла сепаратистский регион в свой состав. В апреле 2014-го ПМР снова призвала РФ признать "республику" независимым государством: Москва отмолчалась. В декларации ОБСЕ в 1999-м приветствовалось "обязательство РФ завершить вывод российских сил с территории Молдовы до конца 2002-го", в мае 2017-го Конституционный суд Молдовы признал незаконным их пребывание в ПМР. В июне 2018-го Генассамблея ООН одобрила резолюцию по выводу войск РФ из Приднестровья.

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Андрей Водяный
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