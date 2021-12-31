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Вслед за Януковичем. Азаров обратился в Окружной админсуд Киева: хочет отмены санкций СНБО

Цей матеріал також доступний українською
31.12.2021, 14:45
Вслед за Януковичем. Азаров обратился в Окружной админсуд Киева: хочет отмены санкций СНБО - Фото
Николай Азаров (фото - flickr.com)

В скандальном Окружном админсуде Киева зарегистрировали иск бывшего премьер-министра Николая Азарова к Службе безопасности Украины и Совету нацбезопасности и обороны. Азаров хочет отмены введенных против него санкций, передает пресс-служба ОАСК.

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Среди требований – признать противоправным бездействие СБУ, которое, по мнению Азарова, заключается в невнесении в СНБО предложения об отмене санкций.

Сбежавший в Россию экс-премьер хочет обязать СБУ внести в СНБО такие предложения, исключив пункт о санкциях против него из введенного в действие президентом Владимиром Зеленским решения Совета нацбезопасности и обороны.

Также Азаров просит суд признать противоправным то, что СНБО не отменил санкции против него, и требует обязать СНБО сделать это.

Сейчас суд решает, открывать ли производство по административному делу.

Санкции против Азарова предусматривают блокировку активов, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, лишение госнаград, запрет приватизировать и арендовать госимущество и другие ограничения.

  • 19 марта 2021-го СНБО ввел санкции против Азарова, экс-президента Виктора Януковича, экс-министра образования Дмитрия Табачника и других лиц. 9 апреля Зеленский ввел в действие решение СНБО.
  • 20 октября 2021 года Печерский райсуд Киева заочно арестовал Николая Азарова по подозрению в госизмене.

Читайте также: ОАСК открыл производство по иску Януковича к Раде: он хочет обжаловать свое отстранение

Оксана Житнюк
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ОАСК санкции сбу иск снбо николай азаров
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