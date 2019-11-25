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ВСП обвинил Рябошапку в давлении на судебную власть

ВСП обвинил Рябошапку в давлении на судебную власть - Фото
Руслан Рябошапка в Верховной Раде (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
25.11.2019, 14:58

Высший совет правосудия осудил слова генпрокурора о якобы саботаже судебной реформы и возможном уголовном преследовании ответственных за него

Высший совет правосудия считает недопустимыми "политические" комментарии генерального прокурора Руслана Рябошапки о темпах реализации судебной реформы. Об этом говорится в сегодняшнем публичном обращении ВСП.

Реакцию ВСП вызвало интервью Рябошапки Радио Свобода, в котором он заявил о саботаже судебной реформы со стороны ВСП и Верховного суда. Рябошапка высказал предположение, что потребуется "общаться с саботажниками в рамках уголовно-процессуального кодекса".

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В ВСП назвали слова Рябошапки противоречащими принципу разделения властей, который гарантирует каждой ветви власти независимость, поскольку прокуратура не имеет полномочий надзора за проведением судебной реформы. "Ни одна судебная реформа не должна превращаться в политическую кампанию по дискредитации судебной системы, или в инструмент ее институционального разрушения", - заявил ВСП.

Справка. Закон, предполагающий судебную реформу, уже принятый Верховной Радой и подписанный президентом, сокращает число судей Верховного суда вдвое: с 200 до 100. Также он предполагает новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей и другие изменения.

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судебная реформа всп руслан рябошапка
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