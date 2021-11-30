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ВСП отправил в отставку судью Верховного суда Данишевскую

Цей матеріал також доступний українською
30.11.2021, 13:54
ВСП отправил в отставку судью Верховного суда Данишевскую - Фото
Валентина Данишевская (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Высший совет правосудия решил уволить Валентину Данишевскую с должности судьи Кассационного хозсуда в составе Верховного суда в связи ее заявлением об отставке. Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

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Сегодня, 30 ноября, истек срок полномочий Данишевской как главы Верховного суда. Ранее она говорила, что не планирует повторно выдвигать свою кандидатуру на должность главы Верховного суда.

Данишевская возглавляла Верховный суд последние четыре года.

ВСП сообщает, что общий стаж работы Данишевской составляет более 20 лет, что дает ей право уйти в отставку (согласно закону о судоустройстве и статусе судей).

  • 30 ноября 2017 года пленум Верховного суда избрал Валентину Данишевскую на должность председателя ВС. За это решение проголосовали 67 участников пленума из 111 действующих судей.
  • 8 октября 2021-го Данишевская заявила о завершении своей судебной карьеры. 
  • В этот же день на пленуме Верховного суда судьи проголосовали за обращение в КСУ для оценки конституционности судебной реформы. Это обращение инициировала и поддержала Данишевская. В ЦПК заявили, что данным голосованием пленума Верховный суд "руками КСУ решил похоронить судебную реформу".

Читайте также: Глава Верховного суда: Судьи боятся остановки работы ВСП и увольняются

Оксана Житнюк
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отставка судья верховный суд всп валентина данишевская
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