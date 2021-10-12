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Глава Верховного суда: Судьи боятся остановки работы ВСП и увольняются

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2021, 11:50
Глава Верховного суда: Судьи боятся остановки работы ВСП и увольняются - Фото
Валентина Данишевская (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Судьи увольняются из-за опасений, что деятельность Высшего совета правосудия будет остановлена, заявила глава Верховного суда Валентина Данишевская в интервью Интерфакс-Украина.

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По словам Данишевской, в начале сентября увольнялись до 30 судей в неделю. Прежде всего это судьи, которые приближаются к граничному сроку пребывания в должности. Они опасаются, что если из-за судебной реформы ВСП прекратит работать, они не смогут получить отставку, заявила Данишевская.

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"Уходят также и судьи, уставшие от этих перипетий. И это судьи, которые успешно прошли квалификационное оценивание. Отсутствие достаточного количества судей, постоянно возрастающее количество дел, огульная критика со стороны власти, СМИ и общественности – причины, по которым судьи оставляют судебную систему", – считает Данишевская.

  • 3 августа 2021-го президент Зеленский подписал законы о реформе Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.
  • В ЦПК отмечают, что в начале сентября международные организации выдвинули своих кандидатов в Этический совет при ВСП. Это – юридическая элита ЕС и США: бывшие судьи Верховных судов крупнейших штатов США, генпрокуроры Эстонии и крупнейшей федеральной земли Германии, министры юстиции и внутренних дел Словении.
  • 9 сентября Совет судей отказался делегировать своих представителей в Этический совет, который должен проверять на добропорядочность кандидатов в члены Высшего совета правосудия. Как объяснила LIGA.net эксперт ЦПК Галина Чижик, это означает фактическую блокировку отбора новых членов ВСП, потому что их должен проверять Этический совет, а он не может быть создан без представителей от Совета судей.
  • 13 сентября Зеленский заявил, что не позволит блокировать судебную реформу.
  • 8 октября Данишевская заявила о завершении карьеры главы ВС. В этот же день на пленуме Верховного суда судьи проголосовали за обращение в КСУ для оценки конституционности судебной реформы.

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Денис Юдин
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судебная реформа валентина данишевская высший совет правосудия
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