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27.04.2019, 15:10

Встреча была. Гройсман рассказал, о чем говорил с Зеленским

Встреча была. Гройсман рассказал, о чем говорил с Зеленским - Фото
Владими Гройсман и Владимир Зеленский (коллаж LIGA.net)

Владимир Гройсман и Владимир Зеленский говорили о будущем государства. Встреча была неформальной

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подтвердил, что провел неформальную встречу с победителем второго тура выборов президента Владимиром Зеленским. Об этом Гройсман рассказал в эфире телеканал Интер.

"Мы встречались, это была неформальная встреча. Мы пообщались о жизни, о стране. Мы говорили о будущем нашего государства", - сказал он.

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Гройсман отметил, что Зеленский "сам скажет обществу", если у него будут планы по смене состава нынешнего правительства.

Премьер также сказал, что на парламентских выборах в его команде будут порядочные и достойные люди, но о формате его участия в избирательной гонке, по его словам, говорить еще рано.

В свою очередь, спикер и политтехнолог штаба Зеленского Дмитрий Разумков в этот же вечер на телеканале 112 Украина сказал, что на встрече Зеленского с Разумковым "рабочие моменты или государственная политика" не обсуждались.

Также он сказал, не готов ответить, были ли они знакомы ранее: "Возможно, где-то пересекались, но каких-то более тесных взаимоотношений, по моему, не было".

Ранее сообщалось, что в среду, 24 апреля, премьер Владимир Гройсман и Владимир Зеленский провели неформальную встречу в офисе студии Квартал 95.

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Теги: Владимир Зеленский, владимир гройсман, президент, премьер-министр, встреча, Дмитрий Разумков
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