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Вступил в силу закон об импичменте президента

Вступил в силу закон об импичменте президента - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
25.09.2019, 16:18

Документ опубликовали в официальном издании парламента

Сегодня, 25 сентября, вступил в силу закон закон об особой процедуре отстранения президента Украины от должности (импичменте). 

Вчера он был был опубликован в официальном издании парламента - газете Голос Украины.

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Для того, чтобы инициировать процедуру импичмента, нардепам будет необходимо собрать 226 голосов. После этого создается временная следственная комиссия. Если на основании вывода комиссии Рада примет решение об обвинении президента, то она должна будет обратиться в Конституционный и Верховный суд. И лишь после решений судов депутаты смогут отправить президента в отставку 337 голосами.

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Владимир Зеленский импичмент
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