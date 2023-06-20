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ВСУ двигаются по флангам под Бахмутом, сбивают БПЛА под Лиманом: Сырский показал два видео

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2023, 19:35
ВСУ двигаются по флангам под Бахмутом, сбивают БПЛА под Лиманом: Сырский показал два видео - Фото
Александр Сырский (Фото - Facebook Міноборони України)

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал об обстановке на Бахмутском и Лимано-Купянском направлениях. По его словам, под Бахмутом Силы обороны продолжают продвигаться по флангам, а под Лиманом и Купянском украинские защитники отбивают атаки россиян.

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"Бахмутское направление. Работа продолжается 24/7. Силы обороны продолжают движение вперед на флангах, враг постепенно выбивается с позиций, хоть и пытается остановить продвижение наших воинов с помощью дополнительных резервов", – отметил Сырский.

Он также опубликовал видео ночной работы снайперов Сил спецопераций.

"Живая сила врага успешно уничтожается. Профессиональная работа", – отметил Сырский.

На Лимано-Купянском направлении, по его словам, враг активизировался – предпринимает попытки штурмовых действий, проводит разведку.

"Силы обороны отбивают атаки и уничтожают вражеские БПЛА", – отметил Сырский, опубликовав видео 92-й отдельной механизированной бригады, на котором зенитчики "охотились" на разведывательный дрон оккупантов.

  • 19 июня Маляр сообщила, что на востоке "сложная ситуация" – оккупанты подтянули свои силы и проводят активное наступление на Лиманском и Купянском направлениях. Там засветилась раритетная техника армии РФ, ВСУ ее уничтожили.
  • Маляр также сообщила о продолжении наступления ВСУ на Мелитополь и Бердянск, за неделю было освобождено восемь населенных пунктов.
  • Также оккупанты перебросили в район Бахмута дополнительные подразделения, чтобы остановить продвижение ВСУ.
Оксана Житнюк
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бахмутЛиманкупянскалександр сырскийвойна
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