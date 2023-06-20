ЗСУ рухаються по флангах під Бахмутом, збивають БПЛА під Лиманом: Сирський показав два відео

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів про обстановку на Бахмутському і Лимано-Куп’янському напрямках. За його словами, під Бахмутом Сили оборони продовжують просуватись по флангах, а під Лиманом і Куп’янськом українські захисники відбивають атаки росіян.

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"Бахмутський напрямок. Робота триває 24/7. Сили оборони продовжують рух вперед на флангах, ворог поступово вибивається з позицій, хоч і намагається зупинити просування наших воїнів за допомогою додаткових резервів", – зазначив Сирський.

Він також опублікував відео нічної роботи снайперів Сил спецоперацій.

"Жива сила ворога успішно знищується. Професійна робота", – зазначив Сирський.

На Лимано-Куп'янському напрямку, за його словами, ворог активізувався – здійснює спроби штурмових дій, проводить розвідку.

"Сили оборони відбивають атаки і знищують ворожі БПЛА", – зазначив Сирський, опублікувавши відео 92-ї окремої механізованої бригади, на якому зенітники "вполювали" розвідувальний дрон окупантів.

19 червня Маляр повідомила, що наразі на сході "складна ситуація" - окупанти підтягнули свої сили та проводять активний наступ на Лиманському і Куп‘янському напрямках. Там засвітилась раритетна техніка армії РФ, ЗСУ її знищили.

Маляр також повідомила про продовження наступу ЗСУ на Мелітополь та Бердянськ, за тиждень було звільнено вісім населених пунктів.

Також окупанти перекинули у районі Бахмута додаткові підрозділи, щоб зупинити просування ЗСУ.

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