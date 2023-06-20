ЗСУ рухаються по флангах під Бахмутом, збивають БПЛА під Лиманом: Сирський показав два відео
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів про обстановку на Бахмутському і Лимано-Куп’янському напрямках. За його словами, під Бахмутом Сили оборони продовжують просуватись по флангах, а під Лиманом і Куп’янськом українські захисники відбивають атаки росіян.
"Бахмутський напрямок. Робота триває 24/7. Сили оборони продовжують рух вперед на флангах, ворог поступово вибивається з позицій, хоч і намагається зупинити просування наших воїнів за допомогою додаткових резервів", – зазначив Сирський.
Він також опублікував відео нічної роботи снайперів Сил спецоперацій.
"Жива сила ворога успішно знищується. Професійна робота", – зазначив Сирський.
На Лимано-Куп'янському напрямку, за його словами, ворог активізувався – здійснює спроби штурмових дій, проводить розвідку.
"Сили оборони відбивають атаки і знищують ворожі БПЛА", – зазначив Сирський, опублікувавши відео 92-ї окремої механізованої бригади, на якому зенітники "вполювали" розвідувальний дрон окупантів.
- 19 червня Маляр повідомила, що наразі на сході "складна ситуація" - окупанти підтягнули свої сили та проводять активний наступ на Лиманському і Куп‘янському напрямках. Там засвітилась раритетна техніка армії РФ, ЗСУ її знищили.
- Маляр також повідомила про продовження наступу ЗСУ на Мелітополь та Бердянськ, за тиждень було звільнено вісім населених пунктів.
- Також окупанти перекинули у районі Бахмута додаткові підрозділи, щоб зупинити просування ЗСУ.
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