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ЗСУ рухаються по флангах під Бахмутом, збивають БПЛА під Лиманом: Сирський показав два відео

Этот материал также доступен на русском
20.06.2023, 19:35
ЗСУ рухаються по флангах під Бахмутом, збивають БПЛА під Лиманом: Сирський показав два відео - Фото
Олександр Сирський (Фото - Facebook Міноборони України)

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів про обстановку на Бахмутському і Лимано-Куп’янському напрямках. За його словами, під Бахмутом Сили оборони продовжують просуватись по флангах, а під Лиманом і Куп’янськом українські захисники відбивають атаки росіян.

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"Бахмутський напрямок. Робота триває 24/7. Сили оборони продовжують рух вперед на флангах, ворог поступово вибивається з позицій, хоч і намагається зупинити просування наших воїнів за допомогою додаткових резервів", – зазначив Сирський.

Він також опублікував відео нічної роботи снайперів Сил спецоперацій.

"Жива сила ворога успішно знищується. Професійна робота", – зазначив Сирський.

На Лимано-Куп'янському напрямку, за його словами, ворог активізувався – здійснює спроби штурмових дій, проводить розвідку.

"Сили оборони відбивають атаки і знищують ворожі БПЛА", – зазначив Сирський, опублікувавши відео 92-ї окремої механізованої бригади, на якому зенітники "вполювали" розвідувальний дрон окупантів.

  • 19 червня Маляр повідомила, що наразі на сході "складна ситуація" - окупанти підтягнули свої сили та проводять активний наступ на Лиманському і Куп‘янському напрямках. Там засвітилась раритетна техніка армії РФ, ЗСУ її знищили.
  • Маляр також повідомила про продовження наступу ЗСУ на Мелітополь та Бердянськ, за тиждень було звільнено вісім населених пунктів.
  • Також окупанти перекинули у районі Бахмута додаткові підрозділи, щоб зупинити просування ЗСУ.
Оксана Житнюк
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бахмутвійнаолександр сирськийЛиманКуп'янськ
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