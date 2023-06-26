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ВСУ: Идет наступление на Мелитополь, продвинулись на 1,5 км вглубь, есть успехи — карта

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2023, 12:50
ВСУ: Идет наступление на Мелитополь, продвинулись на 1,5 км вглубь, есть успехи — карта - Фото
Бойцы ВСУ (Фото: ВСУ)

Вооруженные Силы Украины имеют успех в наступлении в направлении Мелитополя и продвинулись на 1,5 км вглубь обороны россиян. Об этом сообщили в пресс-службе Сил обороны Таврического направления. 

Военные заявляют, что в результате системного давления на Мелитопольском направлении Силы обороны продвинулись вглубь на 1,5 км — воины закрепляются на рубежах, проводят разминирование и аэроразведку местности.

Россияне пытаются восстановить утраченные позиции в районе недавно освобожденной Новодаровки. 

За минувшие сутки на юге уничтожено 146 оккупантов, 229 ранено, четверо попали в плен. Также ВСУ поразили 15 единиц вооружения и техники.

Фронт в Запорожской области (Карта: Military Land)

  • 22 июня 2023 года в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление на Мелитополь, Бердянск и Кременную.
  • В центре при Минобороны заявили, что россияне могут использовать резервы, чтобы нанести контрудары.
  • Генштаб: ВСУ наступают на Бердянск и Мелитополь. Успех в сторону Токмака и Пологов — карта.

Читайте также: Кулеба: Контрнаступлений будет столько, сколько нужно

Дмитрий Гриниченко
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войназапорожская областьнаступлениемелитопольНоводаровка
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