ЗСУ: Триває наступ на Мелітополь, просунулися на 1,5 км углиб, є успіхи — карта боїв
26.06.2023, 12:50
Бійці ЗСУ (Фото: ЗСУ)
Збройні Сили України мають успіх у наступі у напрямку Мелітополя та просунулися на 1,5 км углиб оборони росіян. Про це повідомили у пресслужбі Сил оборони Таврійського напрямку.
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Військові заявляють, що завдяки системному тиску на Мелітопольському напрямку Сили оборони просунулися вглиб на 1,5 км — воїни закріплюються на рубежах, проводять розмінування та аеророзвідку місцевості.
Росіяни намагаються відновити втрачені позиції у районі нещодавно звільненої Новодарівки.
Минулої доби на півдні знищено 146 окупантів, 229 поранено, четверо потрапили в полон. Також ЗСУ вразили 15 одиниць озброєння та техніки.
- 22 червня 2023 року у Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ на Мелітополь, Бердянськ та Кремінну.
- У центрі при Міноборони заявили, що росіяни можуть використати резерви, щоб завдати контрударів.
- Генштаб: ЗСУ наступають на Бердянськ та Мелітополь. Успіх у бік Токмака та Пологів — карта.
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