ВСУ: Из-за снегов россияне не ездят танками. Закапывают их и используют как артиллерию

До этого захватчики использовали БМП для подвоза своих штурмовых отрядов. С наступлением зимы этого нет

Украинский военный (Фото: Генштаб ВСУ)

Начальник пресс-службы 26 артиллерийской бригады Вооруженных Сил Украины Олег Калашников заявил в эфире национального телемарафона, что из-за наступления зимы в восточной части Украины российские войска ограничены в использовании тяжелой техники.

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"Зима пришла в Донецкую область, поэтому россияне могут меньше использовать тяжелую технику. До этого была грязь, мы наблюдали за движением их боевых бронированных машин, которые использовались ими непосредственно как такси для подвоза их штурмовых отрядов и некоторого огневого прикрытия", – сказал он.

По словам Калашникова, сейчас тяжелая техника захватчиков находится в районах сосредоточения: из-за снегопадов враг закапывает танки, которые использует в дальнейшем как артиллерию.

В настоящее время оккупанты продолжают интенсивные атаки в районах Купянска и Бахмута и ведут перегруппировку под Кременной, сообщил генерал Сырский.

На Запорожском направлении есть продвижение Сил обороны в районе Вербового, но на тактическом уровне – это не "большой прорыв", рассказал спикер ВСУ Штупун.

Россия стала меньше штурмовать пехотой, но очень активно бьет авиацией и артиллерией.

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