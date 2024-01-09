ЗСУ: Через сніги росіяни не їздять танками. Закопують їх і використовують як артилерію

До цього загарбники використовували БМП для підвозу своїх штурмових загонів. З настанням зими цього немає

Український військовий (Фото: Генштаб ЗСУ)

Начальник пресслужби 26 артилерійської бригади Збройних Сил України Олег Калашніков заявив в ефірі національного телемарафону, що через настання зими у східній частині України російські війська обмежені у використанні важкої техніки.

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"Зима прийшла на Донеччину, тому росіяни можуть менше використовувати важку техніку. До цього була багнюка, ми спостерігали за рухом їхніх бойових броньованих машин, які використовувалися ними безпосередньо як таксі для підвозу їхніх штурмових загонів і деякого вогневого прикриття", – сказав він.

За словами Калашнікова, наразі важка техніка загарбників перебуває у районах зосередження: через снігопади ворог закопує танки, які використовує надалі як артилерію.

Наразі окупанти продовжують інтенсивні атаки в районах Куп'янська та Бахмута і ведуть перегрупування під Кремінною, повідомив генерал Сирський.

На Запорізькому напрямку є просування Сил оборони в районі Вербового, але на тактичному рівні — це не "великий прорив", розповів речник ЗСУ Штупун.

ЗСУ: Росія стала менше штурмувати піхотою, але дуже активно б'є авіацією та артилерією.

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