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ВСУ контролируют около 45% территории Донецкой области, наступление РФ безуспешное — ОВА

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2022, 13:46
ВСУ контролируют около 45% территории Донецкой области, наступление РФ безуспешное — ОВА - Фото
Бойцы ВСУ (Фото: EPA)

Вооруженные Силы Украины на сегодняшний день контролируют около 45% территории Донецкой области, а россияне не имеют успеха в наступлении. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко

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По его словам, россияне продолжают попытки наступления в Донецкой области на Бахмутском и Авдеевском направлениях, однако противник не имеет никакого успеха.

"Они наступают на протяжении многих недель и постоянно "переносят сроки" выхода на административные границы области", — сказал Кириленко. 

Он отметил, что ВСУ продолжают контролировать приблизительно 45% территории области. Также чиновник сказал, что террористы ЛДНР на временно оккупированных территориях Донбасса мобилизуют заключенных. 

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Дмитро Гриниченко
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Донецкая область война Донбасс Павел Кириленко
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