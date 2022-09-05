ВСУ контролируют около 45% территории Донецкой области, наступление РФ безуспешное — ОВА

Вооруженные Силы Украины на сегодняшний день контролируют около 45% территории Донецкой области, а россияне не имеют успеха в наступлении. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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По его словам, россияне продолжают попытки наступления в Донецкой области на Бахмутском и Авдеевском направлениях, однако противник не имеет никакого успеха.

"Они наступают на протяжении многих недель и постоянно "переносят сроки" выхода на административные границы области", — сказал Кириленко.

Он отметил, что ВСУ продолжают контролировать приблизительно 45% территории области. Также чиновник сказал, что террористы ЛДНР на временно оккупированных территориях Донбасса мобилизуют заключенных.

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Дмитро Гриниченко

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