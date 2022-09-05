ВСУ контролируют около 45% территории Донецкой области, наступление РФ безуспешное — ОВА
Вооруженные Силы Украины на сегодняшний день контролируют около 45% территории Донецкой области, а россияне не имеют успеха в наступлении. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
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По его словам, россияне продолжают попытки наступления в Донецкой области на Бахмутском и Авдеевском направлениях, однако противник не имеет никакого успеха.
"Они наступают на протяжении многих недель и постоянно "переносят сроки" выхода на административные границы области", — сказал Кириленко.
Он отметил, что ВСУ продолжают контролировать приблизительно 45% территории области. Также чиновник сказал, что террористы ЛДНР на временно оккупированных территориях Донбасса мобилизуют заключенных.
- 4 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ освободили населенные пункты на юге и Донбассе.
- По оценкам ISW, контрнаступление ВСУ заметно развивается в Херсонской и Донецкой областях.
- Армия России медленно продвигается на Донбассе и, вероятнее всего, не сможет выполнить задачу по захвату Донецкой области до 15 сентября, заявила британская разведка.
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