ВСУ ликвидировали 470 оккупантов, уничтожили по 23 единицы артиллерийских систем и танков
01.09.2023, 08:35
Фото: Генштаб ВСУ
За сутки Силы обороны ликвидировали 470 оккупантов, уничтожили 23 танка и 23 артиллерийские системы. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Общие боевые потери россиян на 1 сентября 2023 года ориентировочно составили:
– личного состава – около 263 490 (+470) человек;
– танков ‒ 4459 (+23);
– боевых бронированных машин – 8613 (+9);
– артиллерийских систем – 5530 (+23);
– РСЗО – 735 (+1);
– средств ПВО – 500 (+0);
– самолетов – 315 (+0);
– вертолетов – 316 (+0);
– БПЛА оперативно-тактического уровня – 4421 (+4);
– крылатых ракет – 1445 (+0);
– кораблей/катеров ‒ 18 (+0);
– автомобильной техники и автоцистерн – 8009 (+33);
– специальной техники – 831 (+1).
- 1 сентября Генштаб сообщил, что оккупанты наступали на Лиманском и Марьинском направлениях, Силы обороны продолжают операцию на Мелитопольском направлении, произошло более 25 боевых столкновений.
- Генсек НАТО заявил, что украинцы оттесняют россиян в наступлении и могут пройти через некоторые укрепленные оккупантами территории.
- Секретарь Совета нацбезопасности и обороны заявил, что официальных заявлений от западных чиновников с критикой украинского наступления нет, есть спекуляции некоторых СМИ.
Читайте также: Кремль решил вывезти большинство вагнеровцев в Африку – Центр сопротивления
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии