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ВСУ ликвидировали 470 оккупантов, уничтожили по 23 единицы артиллерийских систем и танков

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2023, 08:35
ВСУ ликвидировали 470 оккупантов, уничтожили по 23 единицы артиллерийских систем и танков - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

За сутки Силы обороны ликвидировали 470 оккупантов, уничтожили 23 танка и 23 артиллерийские системы. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери россиян на 1 сентября 2023 года ориентировочно составили:

– личного состава – около 263 490 (+470) человек;

– танков ‒ 4459 (+23);

– боевых бронированных машин – 8613 (+9);

– артиллерийских систем – 5530 (+23);

– РСЗО – 735 (+1);

– средств ПВО – 500 (+0);

– самолетов – 315 (+0);

– вертолетов – 316 (+0);

– БПЛА оперативно-тактического уровня – 4421 (+4);

– крылатых ракет – 1445 (+0);

– кораблей/катеров ‒ 18 (+0);

– автомобильной техники и автоцистерн – 8009 (+33);

– специальной техники – 831 (+1).

Инфографика: Генштаб ВСУ

  • 1 сентября Генштаб сообщил, что оккупанты наступали на Лиманском и Марьинском направлениях, Силы обороны продолжают операцию на Мелитопольском направлении, произошло более 25 боевых столкновений.
  • Генсек НАТО заявил, что украинцы оттесняют россиян в наступлении и могут пройти через некоторые укрепленные оккупантами территории.
  • Секретарь Совета нацбезопасности и обороны заявил, что официальных заявлений от западных чиновников с критикой украинского наступления нет, есть спекуляции некоторых СМИ.

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Артём Джерипа
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