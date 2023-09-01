RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

ЗСУ ліквідували 470 окупантів, знищили по 23 одиниці артилерійських систем та танків

Этот материал также доступен на русском
01.09.2023, 08:35
ЗСУ ліквідували 470 окупантів, знищили по 23 одиниці артилерійських систем та танків - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

За добу Сили оборони ліквідували 470 окупантів, знищили 23 танки та 23 артилерійські системи. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян на 1 вересня 2023 року орієнтовно склали:

– особового складу ‒ близько 263 490 (+470) осіб;

– танків ‒ 4459 (+23);

– бойових броньованих машин ‒ 8613 (+9);

– артилерійських систем – 5530 (+23);

– РСЗВ – 735 (+1);

– засобів ППО ‒ 500 (+0);

– літаків – 315 (+0);

– гелікоптерів – 316 (+0);

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4421 (+4);

– крилатих ракет ‒ 1445 (+0);

– кораблів/катерів ‒ 18 (+0);

- автомобільної техніки та автоцистерн – 8009 (+33);

- спеціальної техніки ‒ 831 (+1).

Інфографіка: Генштаб ЗСУ

  • 1 вересня Генштаб повідомив, що окупанти наступали на Лиманському та Мар'їнському напрямках, Сили оборони продовжують операцію на Мелітопольському напрямку, відбулось понад 25 бойових зіткнень. 
  • Генсек НАТО заявив, що українці відтісняють росіян у наступі й можуть пройти через деякі укріплені окупантами території.
  • Секретар Ради нацбезпеки і оборони заявив, що офіційних заяв від західних посадовців з критикою українського наступу немає, є спекуляції деяких ЗМІ.

Читайте також: Кремль вирішив вивезти більшість вагнерівців до Африки – Центр спротиву

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнавтратиГенштаб
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 