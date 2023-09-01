ЗСУ ліквідували 470 окупантів, знищили по 23 одиниці артилерійських систем та танків

За добу Сили оборони ліквідували 470 окупантів, знищили 23 танки та 23 артилерійські системи. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Загальні бойові втрати росіян на 1 вересня 2023 року орієнтовно склали:

– особового складу ‒ близько 263 490 (+470) осіб;

– танків ‒ 4459 (+23);

– бойових броньованих машин ‒ 8613 (+9);

– артилерійських систем – 5530 (+23);

– РСЗВ – 735 (+1);

– засобів ППО ‒ 500 (+0);

– літаків – 315 (+0);

– гелікоптерів – 316 (+0);

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4421 (+4);

– крилатих ракет ‒ 1445 (+0);

– кораблів/катерів ‒ 18 (+0);

- автомобільної техніки та автоцистерн – 8009 (+33);

- спеціальної техніки ‒ 831 (+1).

1 вересня Генштаб повідомив, що окупанти наступали на Лиманському та Мар'їнському напрямках, Сили оборони продовжують операцію на Мелітопольському напрямку, відбулось понад 25 бойових зіткнень.

Генсек НАТО заявив, що українці відтісняють росіян у наступі й можуть пройти через деякі укріплені окупантами території.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони заявив, що офіційних заяв від західних посадовців з критикою українського наступу немає, є спекуляції деяких ЗМІ.

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