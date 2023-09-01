ЗСУ ліквідували 470 окупантів, знищили по 23 одиниці артилерійських систем та танків
01.09.2023, 08:35
Фото: Генштаб ЗСУ
За добу Сили оборони ліквідували 470 окупантів, знищили 23 танки та 23 артилерійські системи. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
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Загальні бойові втрати росіян на 1 вересня 2023 року орієнтовно склали:
– особового складу ‒ близько 263 490 (+470) осіб;
– танків ‒ 4459 (+23);
– бойових броньованих машин ‒ 8613 (+9);
– артилерійських систем – 5530 (+23);
– РСЗВ – 735 (+1);
– засобів ППО ‒ 500 (+0);
– літаків – 315 (+0);
– гелікоптерів – 316 (+0);
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4421 (+4);
– крилатих ракет ‒ 1445 (+0);
– кораблів/катерів ‒ 18 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8009 (+33);
- спеціальної техніки ‒ 831 (+1).
- 1 вересня Генштаб повідомив, що окупанти наступали на Лиманському та Мар'їнському напрямках, Сили оборони продовжують операцію на Мелітопольському напрямку, відбулось понад 25 бойових зіткнень.
- Генсек НАТО заявив, що українці відтісняють росіян у наступі й можуть пройти через деякі укріплені окупантами території.
- Секретар Ради нацбезпеки і оборони заявив, що офіційних заяв від західних посадовців з критикою українського наступу немає, є спекуляції деяких ЗМІ.
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