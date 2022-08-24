ВСУ ликвидировали склад боеприпасов оккупантов на севере Херсонской области

Вооруженные Силы Украины ликвидировали склад боеприпасов оккупантов в Нововоскресенском на севере Херсонской области. Об этом сообщило оперативное командование "Юг" в сводке за 23 августа.

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"Наши три вертолетных удара по скоплению живой силы, вооружения и техники врага в Нововознесенском, Архангельском и Правдином наряду с работой ракетно-артиллерийских подразделений имеют результат по сокращению вражеского войска на 13 рашистов, самоходную гаубицу "Мста-С" и три единицы автомобильной техники. Уже традиционно уничтожен склад боеприпасов. В этот раз в Нововоскресенском. Окончательные потери врага доразведываются", — рассказал спикер ОК "Юг" Владислав Назаров.

В ОК "Юг" заявили, что уничтожение складов с боеприпасами, командных пунктов, удары по опорным пунктам, где россияне сосредотачивают свою силу, вооружение и технику – это контрнаступательная тактика ВСУ.

"Если все ожидали, что это будет подъем войска и маршевый проход по степям Херсонщины, то это зря. Поскольку в условиях современной войны контрнаступление выглядит иначе. Это в основном истощение сил врага. Чем мы и занимаемся", — сказала накануне спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Аналитик Института изучения войны (ISW) Джордж Баррос 19 августа заявил, что подобная тактика использовалась во время битвы за остров Змеиный.

Андрей Водяный

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