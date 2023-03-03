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Новости | ВСУ начали применять РСЗО "Ольха-М". Ракеты бьют на 110 км, в планах — увеличение до 150

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2023, 12:17
ВСУ начали применять РСЗО
РСЗО "Ольха-М" (Фото: КБ "Луч")

Вооруженные Силы Украины начали применять реактивные системы залпового огня "Ольха-М", которые бьют на 110 км. Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины Иван Винник, цитирует его War Zone.

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По его словам, "Ольха-М" является модификацией советской РСЗО "Смерч", ее ракеты имеют дальность 110 км и 300-мм боеголовку массой 220 кг, которая может поражать цели с большой точностью.

Он отметил, что данная РСЗО уже использовалась в бою, однако не раскрыл точное место применения. 

Винник заявил, что программа модификации "Ольхи-М" началась в 2018 году и с тех пор было произведено около 100 единиц. 

Также представитель ассоциации сказал, что в планах есть увеличение дальности поражения "Ольхи-М" до 150 км. 

"Скажем так, надеюсь, это будет как раз к широко предполагаемой дате контрнаступления на юге в сторону Азовского моря. Испытания будут на поле боя", — подчеркнул он.

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Дмитро Гриниченко
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война РСЗО ОПК Ольха-М
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