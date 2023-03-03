Вооруженные Силы Украины начали применять реактивные системы залпового огня "Ольха-М", которые бьют на 110 км. Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины Иван Винник, цитирует его War Zone.

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По его словам, "Ольха-М" является модификацией советской РСЗО "Смерч", ее ракеты имеют дальность 110 км и 300-мм боеголовку массой 220 кг, которая может поражать цели с большой точностью.

Он отметил, что данная РСЗО уже использовалась в бою, однако не раскрыл точное место применения.

Винник заявил, что программа модификации "Ольхи-М" началась в 2018 году и с тех пор было произведено около 100 единиц.

Также представитель ассоциации сказал, что в планах есть увеличение дальности поражения "Ольхи-М" до 150 км.

"Скажем так, надеюсь, это будет как раз к широко предполагаемой дате контрнаступления на юге в сторону Азовского моря. Испытания будут на поле боя", — подчеркнул он.

22 февраля, Мариупольский горсовет сообщил о попадании в российский склад боеприпасов в районе морского порта.

23 февраля в Мариуполе снова были взрывы. Городские власти говорят, что "прилетало" по базам оккупантов.

"Можем стрелять 150 км и немного дальше". Данилов рассказал о новых возможностях ВСУ.

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Дмитро Гриниченко

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