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ВСУ накрыли штаб на востоке, РФ постепенно открывает движение на Крымском мосту – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2022, 08:14
ВСУ накрыли штаб на востоке, РФ постепенно открывает движение на Крымском мосту – Генштаб - Фото
Himars (Фото: EPA)

Украинские военные уничтожили штаб российских оккупантов в Луганской области, а Россия частично возобновляет движение легковых автомобилей на Крымском мосту. Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Оккупанты на юге оборудуют оборону на левом берегу Днепра, а на Донбассе наступают на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За сутки ВСУ отбили атаки в районах Белогоровки, Бахмута, Бахмутского, Времовки, Красногоровки, Марьинки, Новокалинового, Новомихайловки, Первомайского Донецкой области и Новоселовского Луганской.

Накануне в Меловатке Луганской области уничтожен штаб армии РФ – ликвидированы 30 оккупантов, более 20 ранены.

ВСУ накрыли штаб на востоке, РФ постепенно открывает движение на Крымском мосту – Генштаб

Во временно оккупированном Крыму россияне постепенно возобновляют движение через Керченский мост, который был подорван 8 октября. Разрешение на проезд имеют легковые автомобили после тщательной проверки, другой транспорт передвигается паромами.

Украинская авиация за сутки нанесла 21 удар: по 18 районам скопления сил и техники и трем позициям ЗРК. Ракетные войска и артиллерия поразили три пункта управления, 19 районов скопления сил, вооружения и техники, позицию ПВО и два склада боеприпасов оккупантов.

Читайте также: Россия с косы пыталась атаковать Очаков, ВСУ ударили по оккупантам в Олешках – ОК "Юг

Марко Сировой
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