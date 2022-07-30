ВСУ нанесли потери россиянам под Донецком — за сутки уничтожено почти 200 оккупантов

Вооруженные Силы Украины уничтожили 170 российских оккупантов за минувшие сутки, с момента полномасштабного вторжения погибли 40 670 захватчиков. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Наибольшие потери за прошедшие сутки противник понес на Донецком направлении.

Общие потери россиян составляют:

личного состава — 40 670 (+170),

танков — 1759 (+10),

боевых бронированных машин — 3995 (+8),

РСЗО — 258,

артиллерийских систем — 906 (+6),

средства ПВО — 117,

самолетов — 222,

вертолетов — 190,

БПЛА — 733 (+2),

крылатые ракеты — 174,

корабли и катера — 15,

автомобильной техники и автоцистерн — 2889 (+19),

специальная техника — 78 (+1).

Российские оккупанты проводят штурмы на Авдеевском и Бахмутском направлениях в Донецкой области.

Для того чтобы похоронить всех убитых за пять месяцев полномасштабной войны российских оккупантов, нужно 24 футбольных поля.

Более 75 000 россиян были убиты или ранены во время войны, которую Россия начала в Украине, сообщили депутаты Палаты представителей США.

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Дмитрий Гриниченко

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