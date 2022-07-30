ВСУ нанесли потери россиянам под Донецком — за сутки уничтожено почти 200 оккупантов
Вооруженные Силы Украины уничтожили 170 российских оккупантов за минувшие сутки, с момента полномасштабного вторжения погибли 40 670 захватчиков. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Наибольшие потери за прошедшие сутки противник понес на Донецком направлении.
Общие потери россиян составляют:
личного состава — 40 670 (+170),
танков — 1759 (+10),
боевых бронированных машин — 3995 (+8),
РСЗО — 258,
артиллерийских систем — 906 (+6),
средства ПВО — 117,
самолетов — 222,
вертолетов — 190,
БПЛА — 733 (+2),
крылатые ракеты — 174,
корабли и катера — 15,
автомобильной техники и автоцистерн — 2889 (+19),
специальная техника — 78 (+1).
- Российские оккупанты проводят штурмы на Авдеевском и Бахмутском направлениях в Донецкой области.
- Для того чтобы похоронить всех убитых за пять месяцев полномасштабной войны российских оккупантов, нужно 24 футбольных поля.
- Более 75 000 россиян были убиты или ранены во время войны, которую Россия начала в Украине, сообщили депутаты Палаты представителей США.
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