UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВСУ нанесли потери россиянам под Донецком — за сутки уничтожено почти 200 оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
30.07.2022, 09:52
ВСУ нанесли потери россиянам под Донецком — за сутки уничтожено почти 200 оккупантов - Фото
Уничтоженный российский танк (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины уничтожили 170 российских оккупантов за минувшие сутки, с момента полномасштабного вторжения погибли 40 670 захватчиков. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Наибольшие потери за прошедшие сутки противник понес на Донецком направлении.

Общие потери россиян составляют: 

личного состава — 40 670 (+170),

танков — 1759 (+10),

боевых бронированных машин — 3995 (+8),

РСЗО — 258,

артиллерийских систем — 906 (+6),

средства ПВО — 117,

самолетов — 222,

вертолетов — 190,

БПЛА — 733 (+2),

крылатые ракеты — 174,

корабли и катера — 15, 

автомобильной техники и автоцистерн — 2889 (+19),

специальная техника — 78 (+1).

Читайте также: Россиянин жалуется из Украины жене: чеченская и афганская войны вместе взятые – "ясельки"

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война генштаб потери России
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 