Российские оккупанты штурмуют позиции ВСУ в районе Донецка и Бахмута — карта

Российские оккупанты проводят штурмы на Авдеевском и Бахмутском направлениях в Донецкой области. Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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На Бахмутском направлении враг осуществлял обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмут, Веселая Долина, Кодема, Семигорье, Майское, Зайцево, Константиновка и Нью-Йорк. Нанес авиаудар у Соледара.

Вел штурмовые действия в районах Вершины и Майского, успеха не имел. Возле Семигорья, Зайцево и Вершины продолжаются боевые действия.



На Авдеевском направлении оккупанты обстреливали из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Новобахмутовки, Авдеевки, Опытного, Водяного, Песков и Красногоровки. Нанесли авиаудары неподалеку от Селидово, Авдеевки и Первомайского.

Враг вел штурмовые действия в районах Песков и Авдеевки, успеха не имел. Возле Красногоровки боевые действия продолжаются.

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Дмитрий Гриниченко

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