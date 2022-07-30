Российские оккупанты штурмуют позиции ВСУ в районе Донецка и Бахмута — карта
Российские оккупанты проводят штурмы на Авдеевском и Бахмутском направлениях в Донецкой области. Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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На Бахмутском направлении враг осуществлял обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмут, Веселая Долина, Кодема, Семигорье, Майское, Зайцево, Константиновка и Нью-Йорк. Нанес авиаудар у Соледара.
Вел штурмовые действия в районах Вершины и Майского, успеха не имел. Возле Семигорья, Зайцево и Вершины продолжаются боевые действия.
На Авдеевском направлении оккупанты обстреливали из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Новобахмутовки, Авдеевки, Опытного, Водяного, Песков и Красногоровки. Нанесли авиаудары неподалеку от Селидово, Авдеевки и Первомайского.
Враг вел штурмовые действия в районах Песков и Авдеевки, успеха не имел. Возле Красногоровки боевые действия продолжаются.
- 29 июля российские оккупанты уничтожили пункт содержания украинских военнопленных в Еленовке на временно оккупированной территории Донецкой области. По предварительным данным, погибли около 40 военнопленных, еще 130 бойцов получили ранения. В Генштабе заявили, что оккупанты сделали это, чтобы обвинить Украину в "военных преступлениях", а также скрыть факты пыток и расстрелов украинских бойцов, которые совершались по приказу российского командования и террористов ЛДНР.
- Первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий объявил охоту на каждого оккупанта, причастного к убийству украинских пленных в Еленовке.
- В патронатной службе Азова заявили, что после обстрела российские пропагандисты начали психологическую спецоперацию против полка и украинского общества.
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