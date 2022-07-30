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Российские оккупанты штурмуют позиции ВСУ в районе Донецка и Бахмута — карта

Цей матеріал також доступний українською
30.07.2022, 07:38
Российские оккупанты штурмуют позиции ВСУ в районе Донецка и Бахмута — карта - Фото
Танк ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты проводят штурмы на Авдеевском и Бахмутском направлениях в Донецкой области. Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. 

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На Бахмутском направлении враг осуществлял обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмут, Веселая Долина, Кодема, Семигорье, Майское, Зайцево, Константиновка и Нью-Йорк. Нанес авиаудар у Соледара.

Вел штурмовые действия в районах Вершины и Майского, успеха не имел. Возле Семигорья, Зайцево и Вершины продолжаются боевые действия.

Фронт в направлении Бахмута (Карта: deepstatemap.live)

На Авдеевском направлении оккупанты обстреливали из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Новобахмутовки, Авдеевки, Опытного, Водяного, Песков и Красногоровки. Нанесли авиаудары неподалеку от Селидово, Авдеевки и Первомайского.

Враг вел штурмовые действия в районах Песков и Авдеевки, успеха не имел. Возле Красногоровки боевые действия продолжаются.

Фронт в районе Донецка (Карта: deepstatemap.live)

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Дмитрий Гриниченко
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война Донбасс генштаб
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