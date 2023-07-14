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ВСУ о наступлении на Бердянск и Мелитополь: РФ подтягивает резервы — это хорошо. Терпение

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2023, 15:37
ВСУ о наступлении на Бердянск и Мелитополь: РФ подтягивает резервы — это хорошо. Терпение - Фото
Артиллерист ВСУ (Фото: EPA)

Вооруженные Силы Украины продолжают наступать на Бердянск и Мелитополь, российские оккупанты подтягивают резервы. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврийского направления Валерий Шершень в эфире национального телемарафона.

По его словам, несмотря на плотное минирование линии фронта, Силы оборона продолжают наступательную операцию — закрепляются, ведут зачистку и разминирование, бьют артиллерией. 

"Враг применяет резервы, чтобы остановить продвижение ВСУ. Это хорошие новости, наступление — это не только километры, но и сосредоточения усилий врагом, чтобы мы максимально уничтожили его потенциал для успешного продвижения. Проводим эффективное огневое поражение, сложно, есть проблемы, но есть креативные решения наших штабов", — заявил Шершень.

Он отметил, что за сутки уничтожено 58 россиян, ранено 107, поражено 33 единицы вооружения и техники, а также девять складов боеприпасов. 

"Нужно терпение, враг сосредотачивает очень большие усилия, мы знаем, как бороться, и постепенно воплощаем планы в жизнь", — резюмировал спикер ВСУ.

Читайте также: Генерал Тарнавский: Наступление идет не так, как хотелось бы. Россияне мощно подготовились 

Дмитрий Гриниченко
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