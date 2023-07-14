ВСУ о наступлении на Бердянск и Мелитополь: РФ подтягивает резервы — это хорошо. Терпение
Вооруженные Силы Украины продолжают наступать на Бердянск и Мелитополь, российские оккупанты подтягивают резервы. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврийского направления Валерий Шершень в эфире национального телемарафона.
"Враг применяет резервы, чтобы остановить продвижение ВСУ. Это хорошие новости, наступление — это не только километры, но и сосредоточения усилий врагом, чтобы мы максимально уничтожили его потенциал для успешного продвижения. Проводим эффективное огневое поражение, сложно, есть проблемы, но есть креативные решения наших штабов", — заявил Шершень.
Он отметил, что за сутки уничтожено 58 россиян, ранено 107, поражено 33 единицы вооружения и техники, а также девять складов боеприпасов.
"Нужно терпение, враг сосредотачивает очень большие усилия, мы знаем, как бороться, и постепенно воплощаем планы в жизнь", — резюмировал спикер ВСУ.
- 13 июля представитель Восточной группировки войск сообщил, что ВСУ делают все возможное, чтобы взять под контроль господствующие высоты в районе Бахмута.
- 14 июля Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны успешно отразили вражеские атаки на востоке, в частности под Бахмутом, и продолжили наступательную операцию на юге.
- За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 550 российских оккупантов, уничтожили 24 артиллерийские системы и два средства ПВО.
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