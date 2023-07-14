ЗСУ про наступ на Бердянськ та Мелітополь: Росія підтягує резерви — це добра новина. Терпіння

Збройні Сили України продовжують наступати на Бердянськ та Мелітополь, російські окупанти підтягують резерви. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, попри щільне мінування лінії фронту, Сили оборони продовжують наступальну операцію — закріплюються, ведуть зачистку та розмінування, б'ють артилерією.

"Ворог застосовує резерви, щоб зупинити просування ЗСУ. Це хороші новини, наступ — це не лише кілометри, а й зосередження зусиль ворогом, щоб ми максимально знищили його потенціал для успішного просування. Проводимо ефективне вогневе ураження, складно, є проблеми, але є креативні рішення наших штабів", — заявив Шершень.

Він зазначив, що за добу знищено 58 росіян, поранено 107, уражено 33 одиниці озброєння та техніки, а також дев'ять складів боєприпасів.

"Потрібне терпіння, ворог зосереджує дуже великі зусилля, ми знаємо, як боротися, і поступово втілюємо плани в життя", — резюмував спікер ЗСУ.

13 липня речник Східного угруповання військ повідомив, що ЗСУ роблять усе можливе, щоб узяти під контроль панівні висоти у районі Бахмута.

14 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони успішно відбили ворожі атаки на сході, зокрема під Бахмутом, та продовжили наступальну операцію на півдні.

За минулу добу Сили оборони ліквідували 550 російських окупантів, знищили 24 артилерійських системи та два засоби ППО.

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