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ЗСУ про наступ на Бердянськ та Мелітополь: Росія підтягує резерви — це добра новина. Терпіння

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14.07.2023, 15:37
ЗСУ про наступ на Бердянськ та Мелітополь: Росія підтягує резерви — це добра новина. Терпіння - Фото
Артилерист ЗСУ (Фото: EPA)

Збройні Сили України продовжують наступати на Бердянськ та Мелітополь, російські окупанти підтягують резерви. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі національного телемарафону.

За його словами, попри щільне мінування лінії фронту, Сили оборони продовжують наступальну операцію — закріплюються, ведуть зачистку та розмінування, б'ють артилерією.

"Ворог застосовує резерви, щоб зупинити просування ЗСУ. Це хороші новини, наступ — це не лише кілометри, а й зосередження зусиль ворогом, щоб ми максимально знищили його потенціал для успішного просування. Проводимо ефективне вогневе ураження, складно, є проблеми, але є креативні рішення наших штабів", — заявив Шершень.

Він зазначив, що за добу знищено 58 росіян, поранено 107, уражено 33 одиниці озброєння та техніки, а також дев'ять складів боєприпасів.

"Потрібне терпіння, ворог зосереджує дуже великі зусилля, ми знаємо, як боротися, і поступово втілюємо плани в життя", — резюмував спікер ЗСУ.

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Дмитро Гриниченко
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війнабердянськмелітопольнаступЗапорізька областьВалерій Шершень
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