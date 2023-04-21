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ВСУ о взрыве в Белгороде: Этот самолет летел бомбить Украину. Угроза будет усиливаться

Цей матеріал також доступний українською
21.04.2023, 13:39
ВСУ о взрыве в Белгороде: Этот самолет летел бомбить Украину. Угроза будет усиливаться - Фото
Юрий Игнат (Фото: скриншот видео)

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что взрыв авиабомбы в российском Белгороде показывает, что угроза бомбежек Украины в будущем будет усиливаться. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, россияне регулярно бьют по Украине авиабомбами из прифронтовых зон. 

"Враг атакует Украину с разных направлений этими бомбами. Теперь эти бомбы взрываются в их городах. Они писали, что наверное запретят полеты над городами", — сказал Игнат.

Он отметил, что угроза ударов авиабомбами будет усиливаться, а противник будет наращивать производство данных боеприпасов. 

"У них достаточно этих бомб. Речь только в их модернизации, установке GPS-наведения", — резюмировал спикер ВСУ.

Вечером 20 апреля в Сети появились фото и видео воронки радиусом 20 метров, образовавшейся в Белгороде в результаты взрыва. Губернатор Белгородской области назвал это "чрезвычайным происшествием", но деталей инцидента не озвучивал.

Читайте также: У Шойгу признали, что сами ударили по Белгороду – был "нештатный сход" авиабомбы из Су-34 

Дмитро Гриниченко
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война авиация воздушные силы Белгород Юрий Игнат
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