ВСУ об Авдеевке: РФ копит силы для новых атак, их очень много — это глобальная проблема

Российские оккупанты накапливают силы для новых масштабных атак с целью окружения Авдеевки. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер 110 отдельной механизированной бригады Антон Коцуконь.

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По его словам, военные наблюдают перегруппировку россиян, враг копит силы, так как за период штурмов с 10 октября понес серьезные потери.

Он отметил, что несмотря на перегруппировку противник продолжает наступать каждый день на всех участках вокруг Авдеевки.

"Стали использовать меньше бронетехники, бросают малые группы. Тут сосредоточено около 40 000 россиян, мы уничтожили уже как минимум 5000 и больше 120 единиц техники", — сказал Коцуконь.

Спикер ВСУ подчеркнул, что в резерве у армии РФ есть большие силы, а поэтому она может позволить себе такие потери.

"Это поля смерти для россиян, тела лежат в посадках в огромном количестве. Главная проблема в том, что их очень много, они не жалеют своих людей, это глобальная проблема", — резюмировал военный.

Ранее генерал Тарнавский сообщил, что за сутки на Таврическом направлении российские оккупанты потеряли 483 человека и 31 единицу техники, без успеха наступали на Авдеевку.

В ВСУ сообщили, что на Купянском направлении россияне активизировались в плане применения боевой техники.

Эстонская разведка прогнозирует "жаркие" недели в районе Авдеевки и Купянска.

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