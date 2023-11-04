ВСУ об Авдеевке: РФ копит силы для новых атак, их очень много — это глобальная проблема
Российские оккупанты накапливают силы для новых масштабных атак с целью окружения Авдеевки. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер 110 отдельной механизированной бригады Антон Коцуконь.
"Стали использовать меньше бронетехники, бросают малые группы. Тут сосредоточено около 40 000 россиян, мы уничтожили уже как минимум 5000 и больше 120 единиц техники", — сказал Коцуконь.
Спикер ВСУ подчеркнул, что в резерве у армии РФ есть большие силы, а поэтому она может позволить себе такие потери.
"Это поля смерти для россиян, тела лежат в посадках в огромном количестве. Главная проблема в том, что их очень много, они не жалеют своих людей, это глобальная проблема", — резюмировал военный.
- Ранее генерал Тарнавский сообщил, что за сутки на Таврическом направлении российские оккупанты потеряли 483 человека и 31 единицу техники, без успеха наступали на Авдеевку.
- В ВСУ сообщили, что на Купянском направлении россияне активизировались в плане применения боевой техники.
- Эстонская разведка прогнозирует "жаркие" недели в районе Авдеевки и Купянска.
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