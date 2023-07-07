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ВСУ объяснили, почему "остановилось" наступление на Бердянск и Мелитополь: Создаем условия

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2023, 14:14
ВСУ объяснили, почему
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Спикер Сил обороны Таврийского направления Валерий Шершень заявил, что успех в наступлении на юге — это не только продвижение вперед. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, в направлении Мелитополя и Бердянска россияне ведут активную оборону и предпринимают "колоссальные усилия", чтобы не допустить продвижение ударных подразделений Вооруженных Сил Украины.
"Ведут обстрелы всей линии фронта, бьют и по населенным пунктам. В ответ уничтожаем врага дальше. Уменьшаем максимально его боевой потенциал и обеспечение", — сказал Шершень.
Он отметил, что ракетчики и артиллеристы выполнили 1247 огневых задач за сутки — противник потерял 56 человек убитыми, 135 ранеными, один оккупант попал в плен. Уничтожено 28 единиц вооружения и техники. 
"Закрепляемся, разминируем, ведем аэроразведку, контрбатарейную борьбу. Есть готовность продолжать наступление. Успех — это не только продвижение, но и создание благоприятных условий, так как главное — это сохранение жизней и уничтожение потенциала врага", — резюмировал спикер ВСУ.

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Дмитрий Гриниченко
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