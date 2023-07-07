ЗСУ пояснили, чому "зупинився" наступ на Бердянськ та Мелітополь: Створюємо сприятливі умови

Спікер Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень заявив, що успіх у наступі на півдні — це не лише просування вперед. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, у напрямку Мелітополя та Бердянська росіяни ведуть активну оборону та роблять "колосальні зусилля", щоб не допустити просування ударних підрозділів Збройних Сил України.

"Ведуть обстріли всієї лінії фронту, б'ють і по населених пунктах. У відповідь знищуємо ворога далі. Зменшуємо максимально його бойовий потенціал та забезпечення", — сказав Шершень.

Він зазначив, що ракетники та артилеристи виконали 1247 вогневих завдань за добу — противник втратив 56 людей убитими, 135 пораненими, один окупант потрапив у полон. Знищено 28 одиниць озброєння та техніки.

"Закріплюємося, розмінуємо, ведемо аеророзвідку, контрбатарейну боротьбу. Є готовність продовжувати наступ. Успіх — це не лише просування, а й створення сприятливих умов, оскільки головне — це збереження життів та знищення потенціалу ворога", — резюмував речник ВСУ.

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