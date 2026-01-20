ВСУ опровергли заявления россиян о захвате Новоплатоновки в Харьковской области – видео

Украинские военные (Иллюстративное фото: Генштаб)

Россияне наврали о захвате села Новоплатоновка в Харьковской области. Об этом сообщил 10-й армейский корпус Вооруженных Сил Украины и обнародовал видео из населенного пункта.

Военные рассказали, что российская пропаганда и так называемые военкоры заявляли о якобы захвате Новоплатоновки. На самом деле населенный пункт находится под контролем ВСУ.

Боец 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ с позывным Пума рассказал о зачистке позиций и общении с местными жителями. Пенсионеры объяснили, почему отказываются выезжать, а также пожаловались на российские обстрелы.

Новоплатоновка находится в Боровской поселковой общине Изюмского района. На карте DeepState населенный пункт обозначен зеленым, то есть освобожден от россиян.

Карта: DeepState (Новоплатоновка обозначена домом, к северу от Боровой)

Российское руководство регулярно врет об успехах на фронте. Россияне неоднократно заявляли о якобы полной оккупации Купянска Харьковской области. Однако в декабре стелу на въезде в город посетил Зеленский.

Глава государства отмечал, что его обращение оттуда повлияло на партнеров в США и Европе.