ЗСУ спростували заяви росіян про захоплення Новоплатонівки у Харківській області – відео
Росіяни набрехали про захоплення села Новоплатонівка у Харківській області. Про це повідомив 10 армійський корпус Збройних Сил України й оприлюднив відео із населеного пункту.
Військові розповіли, що російська пропаганда й так звані військкори заявляли про нібито захоплення Новоплатонівки. Насправді населений пункт перебуває під контролем ЗСУ.
Боєць 115 окремої механізованої бригади ЗСУ з позивним Пума розповів про зачистку позицій і спілкування з місцевими мешканцями. Пенсіонери пояснили, чому відмовляються виїжджати, а також поскаржилися на російські обстріли.
Новоплатонівка знаходиться в Борівській селищній громаді Ізюмського району. На мапі DeepState населений пункт позначений зеленим, тобто звільнений від росіян.
Обережно, на відео ненормативна лексика!
