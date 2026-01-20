ЗСУ спростували заяви росіян про захоплення Новоплатонівки у Харківській області – відео

Українські військові (Ілюстративне фото: Генштаб)

Росіяни набрехали про захоплення села Новоплатонівка у Харківській області. Про це повідомив 10 армійський корпус Збройних Сил України й оприлюднив відео із населеного пункту.

Військові розповіли, що російська пропаганда й так звані військкори заявляли про нібито захоплення Новоплатонівки. Насправді населений пункт перебуває під контролем ЗСУ.

Боєць 115 окремої механізованої бригади ЗСУ з позивним Пума розповів про зачистку позицій і спілкування з місцевими мешканцями. Пенсіонери пояснили, чому відмовляються виїжджати, а також поскаржилися на російські обстріли.

Новоплатонівка знаходиться в Борівській селищній громаді Ізюмського району. На мапі DeepState населений пункт позначений зеленим, тобто звільнений від росіян.

Мапа: DeepState (Новоплатонівка позначена будинком, на північ від Борової)

Обережно, на відео ненормативна лексика!