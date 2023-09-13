ВСУ отбили атаки на Марьинку и преуспевают под Бахмутом – карта
Силы обороны отразили российские атаки в районе Марьинки, имеют частичный успех под Бахмутом. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
В течение суток произошло 24 боевых столкновения.
На Марьинском направлении украинские защитники успешно отразили более 10 атак врага в районе Марьинки.
На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные (штурмовые) действия.
В результате штурмовых действий защитники имеют частичный успех в районах Клещиевки, Андреевки, Курдюмовки Донецкой области, вытесняют оккупантов с занятых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.
Авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники и два – по зенитно-ракетным комплексам россиян.
Подразделениями ракетных войск поражен один пункт управления, один зенитно-ракетный комплекс, 10 артиллерийских средств, два состава боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы захватчиков.
- Заместитель министра обороны сообщила, что в Марьинке и Авдеевке ситуация сейчас обострилась, россияне начали штурмы.
- Генштаб сообщал, что ВСУ начали атаковать в районе временно оккупированного Донецка, в районах Авдеевки и Марьинки украинские воины отразили более 20 атак россиян.
- Оккупанты имеют производство дронов-камикадзе и разведывательных БПЛА, однако Украина имеет лучшую разведку, заявил пресс-офицер третьей штурмовой бригады.
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