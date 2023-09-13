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ВСУ отбили атаки на Марьинку и преуспевают под Бахмутом – карта

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2023, 20:45
ВСУ отбили атаки на Марьинку и преуспевают под Бахмутом – карта - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны отразили российские атаки в районе Марьинки, имеют частичный успех под Бахмутом. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

В течение суток произошло 24 боевых столкновения.

На Марьинском направлении украинские защитники успешно отразили более 10 атак врага в районе Марьинки.

Марьинка на карте deepstate

На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные (штурмовые) действия.

В результате штурмовых действий защитники имеют частичный успех в районах Клещиевки, Андреевки, Курдюмовки Донецкой области, вытесняют оккупантов с занятых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

Бахмут на карте deestate

Авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники и два – по зенитно-ракетным комплексам россиян.

Подразделениями ракетных войск поражен один пункт управления, один зенитно-ракетный комплекс, 10 артиллерийских средств, два состава боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы захватчиков.

  • Заместитель министра обороны сообщила, что в Марьинке и Авдеевке ситуация сейчас обострилась, россияне начали штурмы.
  • Генштаб сообщал, что ВСУ начали атаковать в районе временно оккупированного Донецка, в районах Авдеевки и Марьинки украинские воины отразили более 20 атак россиян.
  • Оккупанты имеют производство дронов-камикадзе и разведывательных БПЛА, однако Украина имеет лучшую разведку, заявил пресс-офицер третьей штурмовой бригады.

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Артём Джерипа
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