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Россия делает ставку на дроны, но разведка лучше у Украины – пресс-офицер 3 бригады

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2023, 19:55
Россия делает ставку на дроны, но разведка лучше у Украины – пресс-офицер 3 бригады - Фото
Дрон-камикадзе "Ланцет" (Иллюстративный скриншот)

Оккупанты на нынешнем этапе войны делают ставку на беспилотники, но этому возможно противодействовать, сообщил пресс-офицер 3 отдельной штурмовой бригады Александр Бородин. Оккупанты имеют производство дронов-камикадзе и разведывательных БПЛА, однако Украина имеет лучшую разведку, заявил военный в эфире Радио Свобода.

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Его спросили о нынешней расстановке сил в беспилотной авиации на фронте.

"Действительно, надо понимать, что враг учится, и он почувствовал, что беспилотники – это очень весомый инструмент в этой войне. Ощутимо, что у них это не вопрос каких-то точечных поставок, а промышленный уровень. Соответственно, у них есть какое-то производство как ударных дронов-камикадзе, так и разведывательных. Ударных – достаточно много. А разведка, я считаю, у нас лучше (а коэффициент полезного действия использования ударных дронов напрямую зависит от качества разведки)", – отметил Бородин.

Он отметил, что в России большое количество дронов, захватчики делают на это ставку и с БПЛА нужно бороться.

По его оценке, для войск оккупантов скоро дроны и артиллерия будут иметь паритет по важности как средства поражения.

Он отметил, что с враждебными БПЛА "в целом" можно бороться и украинские силы имеют средства для этого.

"Это особенность войны. И думаю, никто, включая наших западных партнеров, не мог оценить, насколько БПЛА меняют войну", – сказал Бородин.

  • Украинская артиллерия единичным ударом уничтожила пункт базирования российских операторов беспилотников "Ланцет" в частном секторе временно оккупированного поселка Луганское в Донецкой области.
  • Аэроразведка Сил обороны показала уничтожение автомобиля российских оккупантов с прицепом, который, вероятно, использовали операторы беспилотников Zala.
  • Командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Птахи Мадяра" опубликовал видео, на котором дрон-камикадзе "Ланцет" оккупантов летает над освобожденным Урожайным в Донецкой области. Военный отметил, что у дрона есть западное комплектование.

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Артём Джерипа
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