Росія робить ставку на дрони, але розвідка краще в України – пресофіцер 3 бригади

Окупанти на нинішньому етапі війни роблять ставку на безпілотники, але цьому можливо протидіяти, повідомив пресофіцер 3 окремої штурмової бригади Олександр Бородін. Окупанти мають виробництво дронів-камікадзе та розвідувальних БПЛА, проте Україна має кращу розвідку, заявив військовий в етері Радіо Свобода.

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Його запитали про нинішнє розставлення сил у безпілотній авіації на фронті.

"Дійсно, треба розуміти, що ворог вчиться, і він відчув, що безпілотники – це дуже вагомий інструмент у цій війні. Відчутно, що в них це не питання якихось точкових постачань, а промисловий рівень. Відповідно, в них є якесь виробництво як ударних дронів-камікадзе, так і розвідувальних. Ударних – достатньо багато. А розвідка, я вважаю, у нас краще (а коефіцієнт корисної дії використання ударних дронів напряму залежить від якості розвідки)", – зазначив Бородін.

Він зазначив, що у Росії велика кількість дронів, загарбники роблять на це ставку і з БПЛА треба боротись.

За його оцінкою, для військ окупантів незабаром дрони та артилерія матимуть паритет за важливістю як засоби ураження.

Він зазначив, що з ворожими БПЛА "в цілому" можливо боротися й українські сили мають засоби для цього.

"Це особливість війни. І думаю, ніхто, включно з нашими західними партнерами, не міг оцінити, наскільки БПЛА змінюють війну", – сказав Бородін.

Українська артилерія одиничним ударом знищила пункт базування російських операторів безпілотників "Ланцет" у приватному секторі тимчасово окупованого селища Луганське в Донецькій області.

Аеророзвідка Сил оборони показала знищення автомобіля російських окупантів із причепом, який, імовірно, використовували оператори безпілотників Zala.

Командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Птахи Мадяра" опублікував відео, на якому дрон-камікадзе "Ланцет" окупантів літає над звільненим Урожайним у Донецькій області. Військовий зазначив, що у дроні є західне комплектовання.

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