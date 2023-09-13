Росія робить ставку на дрони, але розвідка краще в України – пресофіцер 3 бригади
Окупанти на нинішньому етапі війни роблять ставку на безпілотники, але цьому можливо протидіяти, повідомив пресофіцер 3 окремої штурмової бригади Олександр Бородін. Окупанти мають виробництво дронів-камікадзе та розвідувальних БПЛА, проте Україна має кращу розвідку, заявив військовий в етері Радіо Свобода.
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Його запитали про нинішнє розставлення сил у безпілотній авіації на фронті.
"Дійсно, треба розуміти, що ворог вчиться, і він відчув, що безпілотники – це дуже вагомий інструмент у цій війні. Відчутно, що в них це не питання якихось точкових постачань, а промисловий рівень. Відповідно, в них є якесь виробництво як ударних дронів-камікадзе, так і розвідувальних. Ударних – достатньо багато. А розвідка, я вважаю, у нас краще (а коефіцієнт корисної дії використання ударних дронів напряму залежить від якості розвідки)", – зазначив Бородін.
Він зазначив, що у Росії велика кількість дронів, загарбники роблять на це ставку і з БПЛА треба боротись.
За його оцінкою, для військ окупантів незабаром дрони та артилерія матимуть паритет за важливістю як засоби ураження.
Він зазначив, що з ворожими БПЛА "в цілому" можливо боротися й українські сили мають засоби для цього.
"Це особливість війни. І думаю, ніхто, включно з нашими західними партнерами, не міг оцінити, наскільки БПЛА змінюють війну", – сказав Бородін.
- Українська артилерія одиничним ударом знищила пункт базування російських операторів безпілотників "Ланцет" у приватному секторі тимчасово окупованого селища Луганське в Донецькій області.
- Аеророзвідка Сил оборони показала знищення автомобіля російських окупантів із причепом, який, імовірно, використовували оператори безпілотників Zala.
- Командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Птахи Мадяра" опублікував відео, на якому дрон-камікадзе "Ланцет" окупантів літає над звільненим Урожайним у Донецькій області. Військовий зазначив, що у дроні є західне комплектовання.
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