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ЗСУ відбили атаки на Мар'їнку та мають успіх під Бахмутом – карта

Этот материал также доступен на русском
13.09.2023, 20:45
ЗСУ відбили атаки на Мар'їнку та мають успіх під Бахмутом – карта - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони відбили російські атаки в районі Мар'їнки, мають частковий успіх під Бахмутом. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Впродовж доби відбулось 24 бойових зіткнення.

На Мар’їнському напрямку українські захисники успішно відбили понад 10 атак ворога в районі Мар’їнки.

Мар'їнка на мапі deepstate

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні (штурмові) дії.

Унаслідок штурмових дій захисники мають частковий успіх в районах Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки Донецької області, витісняють окупантів із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

Бахмут на мапі deestate

Авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та два – по зенітно-ракетних комплексах росіян.

Підрозділами ракетних військ уражено один пункт управління, один зенітно-ракетний комплекс, 10 артилерійських засобів, два склади боєприпасів та станція радіоелектронної боротьби загарбників.

  • Заступниця міністра оборони повідомила, що в Мар’їнці та Авдіївці ситуація наразі загострилась, росіяни почали штурми.
  • Генштаб повідомляв, що ЗСУ почали атакувати у районі тимчасово окупованого Донецька, у районах Авдіївки та Мар'їнки українські воїни відбили понад 20 атак росіян.
  • Окупанти мають виробництво дронів-камікадзе та розвідувальних БПЛА, проте Україна має кращу розвідку, заявив пресофіцер третьої штурмової бригади.

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Артем Джеріпа
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війнаМар'їнкабахмутнаступ ЗСУ
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