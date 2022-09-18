ВСУ отразили атаки оккупантов под Купянском и еще у семи населенных пунктов – Генштаб

Сегодня подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Купянск, Гоптовка, Николаевка Вторая, Веселая Долина, Одрадовка, Марьинка, Новомихайловка и Правдино. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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Авиация Сил обороны нанесла 20 ударов – подтверждено поражение 15 районов сосредоточения живой силы противника и опорных пунктов и четырех позиций зенитных ракетных комплексов.

Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны уничтожили один БПЛА оккупантов.

Ракетные войска и артиллерия били по более чем 20 объектам противника. В частности, по семи пунктам управления и девяти опорным пунктам и районам сосредоточения личного состава и военной техники. В зону поражения попали объекты ПВО и понтонные переправы россиян.

Общие потери врага уточняются.

Российские оккупанты в течение суток нанесли три ракетных и 11 авиационных ударов, совершили более 40 обстрелов с РСЗО по объектам на территории Украины.

Пострадала инфраструктура более 20 населенных пунктов, в том числе Краматорск, Северск, Серебрянка, Двуречная, Каменка, Спорное, Верхнекаменское, Красногоровка, Новомихайловка, Нескучное, Полтавка, Успеновка, Миролюбовка, Беляевка и Высокополье.

Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник вел обстрелы из танков, минометов и артиллерии, а именно:

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Гута-Студенецкая Черниговской области и Рожковичи, Сосновка и Екатериновка Сумской области;

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Гоптовка, Стрелка, Казачья Лопань, Кудеевка, Высокая Яруга, Волчанск, Гатище, Бударки, Купянск и Николаевка;

на Краматорском направлении – Кривая Лука, Пискуновка, Райгородок, Белогоровка, Озерное, Григоровка;

на Бахмутском направлении – Николаевка, Северск, Раздолевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Нью-Йорк, Яковлевка, Зайцево и Майорск;

на Авдеевском направлении – Константиновка, Авдеевка, Каменка, Опросное, Первомайское, Карловка и Водяное;

на Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелам подверглись около 25 населенных пунктов. В частности, Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка, Никольское, Каменское, Железнодорожное и Новопавловка.

На Южнобугском направлении противник наносил огневое поражение по всей линии столкновения. Обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов. Среди них – Украинка, Мирное, Квитневое, Новороссийское, Кобзарцы и Ольгино.

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Вадим Ребрина

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